María Bravo es una enamorada de Marbella y la ha convertido en el epicentro de sus acciones benéficas. Filántropa y empresaria, en los últimos días ... la ciudad le ha rendido homenaje nombrando una rotonda en su honor en un acto emotivo al que acudieron, además de todos sus familiares, amigas de la talla de Eva Longoria y Brigitte Nielsen.

–¿Qué significa para ti tener una rotonda en Marbella?

–Es un gran honor que no me esperaba. Me enseñaron cuando votaron por ello y todos los partidos levantaron la mano y eso me gustó por el hecho de que dieran el nombre de una rotonda a una persona que hace algo solidario por Marbella y que no lo hicieran por las siglas políticas sino por la humanidad y las personas que intentamos hacer algo bueno para nuestro pueblo, me llegó al corazón.

–¿Cómo defines ese sentimiento que te une a Marbella?

–No nos damos cuenta del paraíso que tenemos hasta que no salimos fuera de aquí y vemos lo que hay en el mundo. Marbella es algo especial. Su gente es muy buena y solidaria, tenemos la montaña y el mar, realmente, lo tenemos todo a mano. A mí mi tierra me recuerda a mi niñez, que fue muy buena y feliz gracias a mi madre que, aunque no teníamos dinero, nos daba mucha felicidad. Cuando estaba en Los Ángeles viviendo pensaba en Marbella y era como ese espacio donde te sientes bien que trae el recuerdo del abrazo de tu madre. Para mí Marbella es mi hogar.

–¿Cuándo te surge esa vocación por ayudar a los demás?

–Me surge de mi madre que lo hacía de una manera totalmente natural. Yo veía lo buena que era con los vecinos que no tenían familiares, siempre estaba haciendo comida para todo el mundo, y recuerdo a la abuelita de la esquina que estaba solita y ella la traía a casa y estaba con ella. Era una gran persona. A veces se nos olvidan estas cosas tan importantes porque la vida es tan rápida hoy en día que no paramos un segundo a decir si una persona necesita de nuestra ayuda, o si le hace falta que alguien la escuche o que le de un apoyo emocional. Yo es que lo mamé tanto de mi madre que lo hacía tan natural que cuando me fui a los EEUU y veía tanta necesidad, sobre todo en el pueblo latino, comencé a colaborar.

–Precisamente tu principal proyecto solidario en Marbella lleva el nombre de tu madre. ¿Cómo nace Casa Ángeles?

–Yo siempre he querido hacer un centro en Marbella. Pensé primero en un orfanato, pero vi que la política española no daba pie a ello entonces me propuse hacer algo que necesitara la ciudad y que el gobierno no lo estuviera haciendo por el motivo que fuera. Hice una búsqueda y vi que había una carencia de espacios donde los niños que tienen necesidades especiales pudieran hacer las terapias y también traer a sus otros hermanos y sus familiares para que así compartieran momentos lejos de un hospital en un sitio lleno de felicidad y no de dolor. Estos niños, la mayoría de ellos, pasan mucho tiempo en hospitales y yo quería que fuera un hogar para todos y que tuviera una connotación positiva y no negativa. Fue ahí, hace siete años, cuando empecé con todo el proceso.

–¿Cómo ha evolucionado desde entonces?

–Cada vez vamos a más. Del año pasado a este hemos triplicado las terapias. También tenemos un campamento de verano inclusivo, donde hay niños con necesidades especiales y otros sin ellas. Entre ellos se ayudan y aprenden que no todos somos iguales, al contrario, todos somos muy diferentes y necesitamos distintas cosas en la vida. Pero lo que nos caracteriza a todos es que necesitamos amor. Ahora tenemos a 1.600 familias, damos 12.000 terapias al año y hacemos diferentes programas desde juegos a actividades también para los padres. Les damos un apoyo psicológico, clases de yoga, y diferentes acciones para que puedan puedan tener su momento de descanso y meditación.

–Otro de tus retos es la Fundación Global Gift ¿Cómo surge?

–En Los Ángeles la empecé con otra denominación. Estamos en Londres, en París... aquí en Marbella también comenzamos con el nombre de Starlite, que era como llamamos a la gala, y ya en el 2012 decidimos que todos los proyectos que hacíamos ya en diez países, pues tuviesen un denominador común y que el nombre fuera igual y de ahí ya nace la denominación de Global Gift Fundation que tiene diferentes acciones en todo el mundo.

- ¿Cuáles son esas actuaciones?

- Tenemos un orfanato en Vietnam que lo abrimos hace 6 años. También dos casas de acogida en Nueva Deli, en India, desde hace ocho años y cogemos a los niños que están pidiendo limosna en la calle y les pedimos a sus familiares que nos los traigan al centro para que tengan un espacio donde estén seguros, les damos comida, educación y a los padres les damos una donación para que no tengan que volver más a poner a sus hijos a pedir, porque la mayoría de las veces, lo hacen porque no tienen otra manera de subsistir.

- Eva Longoria está muy unida a la fundación. ¿Cómo definirías vuestra relación?

- Bueno, ella es mi hermana del alma, es mi mejor amiga y me ha dado el gran regalo de ser madrina de su hijo. Tenemos amistad desde hace ya 28 años. Nos conocimos haciendo una película que era muy mala, pero lo mejor que salió de ahí fue nuestra amistad para siempre.

- Tienes una agenda repleta de contactos de Hollywood. ¿Tiras de teléfono para tus causas solidarias?

- Tengo una agencia de artistas y muchos amigos míos bien sean actores que he trabajado con ellos o personas que conozco de Hollywood. Todas esas celebridades que trabajan conmigo son personas filántropas y humanitarias y nos gusta hacer cosas juntos por los demás.

- ¿De qué te sientes más orgullosa en esta vida?

- De ponerle una sonrisa en la cara a un niño o de ayudar a una madre que se siente sola. Ofrecer un hogar a quien no lo tiene y de poner mi granito de arena.