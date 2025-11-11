Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pedagogo y escritor Rogelio Blanco Martínez. SUR

El pedagogo y escritor Rogelio Blanco analiza la figura de María Zambrano en una conferencia en la Biblioteca Central de Marbella

El autor disertará sobre la historia de la intelectual malagueña el viernes 14

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

La Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín de Marbella será escenario este viernes, 14 de noviembre, a las 18.00 horas, de la conferencia titulada 'María ... Zambrano (su historia)', que correrá a cargo del pedagogo y escritor Rogelio Blanco Martínez, quien en la actualidad ultima un estudio sobre biblioclastia y otro sobre la historia de la utopía en España. Además, ha impartido charlas en numerosas universidades y congresos y cuenta con numerosos premios en su haber y es también licenciado en Antropología y Ciencias del Hombre y en Filosofía y Letras y diplomado en Sociología Política.

