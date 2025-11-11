El pedagogo y escritor Rogelio Blanco analiza la figura de María Zambrano en una conferencia en la Biblioteca Central de Marbella
El autor disertará sobre la historia de la intelectual malagueña el viernes 14
Marbella
Martes, 11 de noviembre 2025, 21:15
La Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín de Marbella será escenario este viernes, 14 de noviembre, a las 18.00 horas, de la conferencia titulada 'María ... Zambrano (su historia)', que correrá a cargo del pedagogo y escritor Rogelio Blanco Martínez, quien en la actualidad ultima un estudio sobre biblioclastia y otro sobre la historia de la utopía en España. Además, ha impartido charlas en numerosas universidades y congresos y cuenta con numerosos premios en su haber y es también licenciado en Antropología y Ciencias del Hombre y en Filosofía y Letras y diplomado en Sociología Política.
Desde 1978 ejerce la docencia en enseñanzas secundaria y universitaria, bien a tiempo completo o parcial, y en 1984 se responsabilizó del Centro de estudios Bibliotecario y Documental, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, en el que ha asumido distintas responsabilidades en diversas épocas. Fue asesor técnico en el CIDE e INCE, organismos del Ministerio de Educación y redactor jefe en la Revista de Educación, perteneciente a dicho ministerio. Finalmente, desde 2004-2012 ejerce como director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. Durante estos años, dirige o coordina diversas colecciones editoriales, especialmente las dedicadas a la poesía, ensayo o didáctica.
Esta tarea no le impide colaborar en el impulso de otros proyectos editoriales, así como participar como miembro de los consejos de diversas revistas culturales o patrono en varias fundaciones: María Zambrano, Dinastía Vivanco, Antonio Machado, Científica-cultural José Martí, Torre-Pujales, Medina Sidonia, Cátedra Rafael Escuredo y Alfonso Perales, entre otras labores. El acto del próximo viernes será presentado por el escritor Luis Bertelli.
