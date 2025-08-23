Regresan los bomberos de Marbella desplazados a Orense

Los seis bomberos marbellíes que se desplazaron a colaborar en los trabajos de extinción de los incendios que asolan Orense han regresado ya a la ... localidad. Los funcionarios partieron hacia Galicia en la tarde del pasado lunes con un vehículo ligero y equipos autónomos para trabajar y han estado participando en las tareas hasta que este jueves iniciaron el viaje de regreso.

«Se han estado moviendo por distintas zonas de la provincia, cerca de la capital, en las inmediaciones de la frontera con Portugal, realizando tareas como coberturas en cortafuegos e incluso protegiendo la llegada de las llamas a la línea del AVE», ha explicado a SUR el jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la ciudad, Medardo Tudela. Los trabajos de los bomberos marbellíes se han desarrollado siempre bajo las órdenes de los equipos que estaban al frente de la extinción y portando un equipo con mochila provisto de manguera que les permitía moverse con autonomía.

«Se fueron estando libres de servicio, incluso alguno de ellos estando de vacaciones y pidiendo no recibir ninguna compensación» Medardo Tudela Jefe del Cuerpo de Bomberos de Marbella

El responsable del Cuerpo ha elogiado el trabajo de los bomberos y el carácter altruista que embarcó a los funcionarios en la tarea: «Se fueron estando libres de servicio, incluso alguno de ellos estando de vacaciones y pidiendo no recibir ninguna compensación; ha sido un comportamiento ejemplar». Una muestra de su vocación de servicio ante «la impotencia que hemos sentido todos» por el desastre que está provocando el fuego en España.

Colaboración en otras localidades de Málaga

En la provincia de Málaga, los bomberos marbellíes han participado en los últimos días en la extinción de incendios forestales fuera de su localidad, como el registrado en la noche del pasado jueves en Monda, o el del día 14 en La Cala de Mijas. Cuando acudieron al primero de ellos, confiesa Tudela, ni siquiera estaban seguros de si estaba dentro o fuera de su término municipal, pero salieron a combatirlo porque «la estrategia» es clara: «Un incendio es un monstruo, si actúas pronto tienes una ventana de oportunidad y es más fácil cortarle la cabeza», ejemplifica.

Y aunque el Cuerpo actúe fuera de Marbella siempre está preparado para intervenir ante cualquier emergencia que pueda surgir en el municipio, porque durante la época de riesgo de incendios, el Servicio refuerza su operativo habitual con una dotación adicional que le permite actuar en dos siniestros que puedan registrarse de manera simultánea.