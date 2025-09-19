Recoletas Salud Marbella acoge una exposición fotográfica de Hubertus Von Hohenlohe

El hospital Recoletas Salud de Marbella acoge una exposición fotográfica del artista Hubertus von Hohenlohe. Son un total de trece fotografías distribuidas por las zonas ... comunes del centro hospitalario que han sido seleccionadas por el propio artista para esta muestra, la primera que realiza en un recinto hospitalario, y con las que quiere colaborar en el objetivo de Recoletas Salud de humanizar sus espacios y convertirlos progresivamente en lugares más acogedores y más confortables para los pacientes y también para los trabajadores.

En el acto de inauguración de la exposición, Octavia Guzmán, directora de Gestión de Recoletas Salud, destacó que la razón de ser de este grupo hospitalario, que cumple ahora 36 años, es que sus pacientes vivan más tiempo, más sanos y más felices. «Y hacer sus vidas más fáciles, y esta iniciativa, sin lugar a dudas, hace posible que su estancia en el hospital sea más amable, más cálida, mucho mejor», añadió.

La exposición llega de la mano de la Fundación[H]ARTE, una entidad con más de 25 años de experiencia cuyo objetivo principal es mejorar la experiencia hospitalaria de los pacientes, aumentar su bienestar y enriquecer su vida. «Es una evidencia el efecto terapéutico del arte en las personas; la propia Organización Mundial de la Salud destaca el papel del arte a la hora de reducir en los pacientes el estrés, la tensión, la ansiedad…», subrayó su presidenta, Tamara Kreisler.

Tanto Guzmán como Kreisler celebraron la suerte de que esta primera exposición en el hospital Recoletas Salud de Marbella sea precisamente protagonizada por Hubertus von Hohenlohe perteneciente a una familia imprescindible en el devenir del desarrollo y crecimiento de la ciudad. Agradecieron además a su representante, la galería marbellí Isolina Arbulú, todas las facilidades dadas para poder hacer realidad esta exposición.