Hubertus von Hohenlohe explica una de sus obras en la inauguración de la exposición. SUR

Recoletas Salud Marbella acoge una exposición fotográfica de Hubertus Von Hohenlohe

La muestra, compuesta por 13 obras seleccionadas por el autor, persigue humanizar el hospital y hacerlo más acogedor

José Carlos García

Marbella

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:21

El hospital Recoletas Salud de Marbella acoge una exposición fotográfica del artista Hubertus von Hohenlohe. Son un total de trece fotografías distribuidas por las zonas ... comunes del centro hospitalario que han sido seleccionadas por el propio artista para esta muestra, la primera que realiza en un recinto hospitalario, y con las que quiere colaborar en el objetivo de Recoletas Salud de humanizar sus espacios y convertirlos progresivamente en lugares más acogedores y más confortables para los pacientes y también para los trabajadores.

