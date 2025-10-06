Quirónsalud Marbella pone en marcha la Unidad de Microbiota y Longevidad

El Hospital Quirónsalud Marbella ha puesto en marcha su nueva Unidad de Microbiota y Longevidad, un servicio que combina prevención, promoción y optimización de la ... salud para maximizar la vitalidad y la calidad de vida de las personas. La nueva unidad persigue abordar la salud de manera integral, anticipándose a los problemas antes de que surjan.

«Para mí la creación de esta Unidad supone un avance estratégico e importante tanto a nivel personal como profesional; representa el culmen de años de investigación, formación y experiencia clínica integrando disciplinas como la epigenética, la microbiota, la longevidad saludable y la regenerativa», explica la doctora Mayca González, responsable de la unidad.

El objetivo no sólo es tratar enfermedades, «sino lo que es más importante: prevenirlas y optimizar la salud y el envejecimiento desde la raíz», apunta la doctora, anunciando que se utilizarán «herramientas avanzadas como estudios genómicos, análisis funcionales y protocolos integrativos basados en evidencia científica».

Uno de los ejes del área es el estudio de la microbiota intestinal, cada vez más reconocida como «un órgano invisible» que regula digestión, inmunidad, inflamación, detoxificación y hasta el estado de ánimo. «Cuando la microbiota está equilibrada, el cuerpo funciona de forma armónica, pero, si se altera, puede desencadenar un efecto dominó que afecta a la piel, al sistema inmune, al metabolismo o incluso al cerebro», subraya González.

Detoxificación y cirugía estética

Junto a la microbiota, la unidad trabaja procesos como la detoxificación, evaluando la capacidad real del paciente en los procesos enzimáticos naturales que el cuerpo realiza para eliminar toxinas internas y externas para, así, diseñar protocolos basados en nutrición funcional, micronutrientes y antioxidantes.

«Lo que esté bien por dentro se refleja por fuera: en una piel saludable, en un sistema inmune fuerte y en un metabolismo equilibrado» Mayca González Responsable de la Unidad de Microbiota y Longevidad de Quirónsalud Marbella

Además, el área combina la medicina estética con la precisión médica para lograr resultados más seguros, duraderos y naturales. «Una piel inflamada o con déficit nutricional no responde igual a un láser, un relleno o una mesoterapia, y gracias a los análisis personalizados, los tejidos cicatrizan mejor, los tratamientos son más efectivos y se reducen complicaciones», apuntan desde Quirónsalud. «Lo que esté bien por dentro se refleja por fuera: en una piel saludable, en un sistema inmune fuerte y en un metabolismo equilibrado», resume González.

La nueva unidad trabajará en coordinación con especialidades como Digestivo, Dermatología, Ginecología o Atención Primaria. «Se trata de trabajar en conjunto; el objetivo es que el paciente deje de ir de consulta en consulta con respuestas parciales y encuentre en nuestra unidad una visión global, coherente y personalizada de su salud», resalta la doctora.