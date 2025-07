Puerto Banús convertirá 30 plazas de aparcamiento en terrazas de restaurantes Desde la marina afirman que no se pierde capacidad de estacionamiento al reponerse los mismos en el parking cercano

Puerto Banús ha solicitado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) un Plan de Ordenación de Espacios Libres y Terrazas en la zona de servicio. Con este paso la marina pretende convertir 30 plazas de aparcamiento en diez terrazas para restaurantes y bares que se mentengan de forma permanente y mejoren la dinamización de la zona comercial.

«Cuando llegó el COVID se autorizó de forma temporal el poder convertir aparcamientos en terrazas y eso hicimos hasta que acabó la pandemia, pero la verdad es que fue un impulso muy bueno para para el puerto así como un motor turístico, y lo que hemos hecho es solicitarle a la Junta de Andalucía el que se haga una modificación de uso», ha señalado a este periódico el CEO de Puerto Banús, Juan Núñez.

En este sentido, cabe destacar que uno de los grandes problemas que encuentra la dirección del embarcadero es la falta de espacio. De esta manera, a lo largo del verano se han ido habilitando estas zonas solo en temporada, con lo cual a partir de ahora ya podrán mantenerse también durante el invierno. «Es importante que los restaurantes puedan ofrecer más servicio al volumen de visitantes que recibimos», añade.

Sin embargo, tal y como apuntan desde Puerto Banús, esta reordenación no va a suponer una merma en la capacidad de estacionamiento. «Lo que se hace es compensar esas plazas que se transforman en uno de los parkings que están al lado del puerto, de modo que los usuarios generales no se vean reducidos en el número de plazas que tienen a su disposición», explica Núñez a la vez que matiza que «con la misma tarjeta de acceso al puerto se puede entrar al estacionamiento de Saba y aparcar ahí». «Para nosotros era muy importante que el volumen de estacionamiento tampoco se redujese porque, al fin y al cabo, el problema de espacios es en todo el puerto, pero una plaza de aparcamiento sí se puede mover a un parking al lado, un restaurante y un bar no pueden trasladar una terraza. De ahí el que se hiciera de esta forma», asegura el CEO.

Estética

Todo este cambio va a suponer también una mejora de la estética del lugar cambiando el asfalto por tarimas y una decoración más elaborada. «Además de tener la parte gastronómica, mesas y las sillas, ahora se van a decorar siguiendo un libro de estilo específico diseñado por nosotros. Tendrán vegetación, flores, y por supuesto una homogeneización estética», explica Núñez.

Puerto Banús es sinónimo de lujo y cuenta con la mayor concentración de locales comerciales de alta gama en España tras la Milla de Oro de Madrid. Las boutiques de este enclave sofisticado de Marbella han facturado a lo largo del año 2024 un montante de alrededor de 310 millones de euros, lo que significa un 9,9% más que en el ejercicio anterior. Las cien firmas más cotizadas del mundo de la moda se dan cita en la marina a lo largo de sus dos kilómetros de extensión. El perfil de los consumidores ha estado liderado por un turismo internacional que concentra el 75% de las compras.

