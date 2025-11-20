Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el edil de Obras, Diego López, en un ático de la promoción. SUR

La promoción de VPO de Huerta de los Cristales se entregará antes de final de año

El Ayuntamiento está equipando las cocinas de las 18 viviendas del edificio y empezará a formalizar los contratos en diciembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:04

El Ayuntamiento de Marbella está equipando las cocinas de las 18 viviendas de promoción pública destinadas a alquiler joven de la Travesía Huerta de los ... Cristales y empezará a formalizar los contratos en diciembre, para que en 2026 los adjudicatarios de las mismas «estén plenamente acomodados en su nuevo hogar». Así lo ha explicado tras una visita a la promoción la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha apuntado que «los precios se encuentran muy por debajo de los existentes en el mercado».

