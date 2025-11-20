La promoción de VPO de Huerta de los Cristales se entregará antes de final de año

El Ayuntamiento de Marbella está equipando las cocinas de las 18 viviendas de promoción pública destinadas a alquiler joven de la Travesía Huerta de los ... Cristales y empezará a formalizar los contratos en diciembre, para que en 2026 los adjudicatarios de las mismas «estén plenamente acomodados en su nuevo hogar». Así lo ha explicado tras una visita a la promoción la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha apuntado que «los precios se encuentran muy por debajo de los existentes en el mercado».

La adjudicatarios podrán residir en las viviendas entre dos y tres años con el objetivo es que, tras este periodo, puedan adquirir o alquilar otro inmueble, «facilitando así que otras personas puedan beneficiarse posteriormente de estos pisos», según ha apuntado Muñoz.

Las casas son de uno y dos dormitorios y fueron asignadas mediante «un sorteo público, transparente y abierto y al que asistieron vecinos y algunos de los propios adjudicatarios y familiares», según ha señalado la alcaldesa.