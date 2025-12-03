Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la inauguración del monolito en homenaje al pueblo gitano realizada el pasado 22 de noviembre en el parque Antonio Montero Sánchez. SUR

El presente y el futuro del pueblo gitano, a debate en Marbella

El Trapiche de Guadaiza acogerá este jueves día 4 una mesa redonda en la que participará un penalista y escritor, una neuropsicóloga, un experto en derecho tributario e inmobiliario y los presidentes de Asuepi Calli y Dosta

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:03

Comenta

El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara celebrará este jueves, 4 de diciembre, a las 18.00 horas, una mesa redonda dedicada ... a visibilizar el talento y las trayectorias de profesionales gitanos que han logrado consolidarse en ámbitos como el derecho, la educación, la literatura, el trabajo social o la gestión empresarial. Bajo el título 'Profesionales gitan@s: Presente y futuro del pueblo gitano', el acto, que será de entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en el programa municipal con motivo del 600 aniversario de la llegada de esta comunidad a España.

