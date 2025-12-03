El presente y el futuro del pueblo gitano, a debate en Marbella

El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara celebrará este jueves, 4 de diciembre, a las 18.00 horas, una mesa redonda dedicada ... a visibilizar el talento y las trayectorias de profesionales gitanos que han logrado consolidarse en ámbitos como el derecho, la educación, la literatura, el trabajo social o la gestión empresarial. Bajo el título 'Profesionales gitan@s: Presente y futuro del pueblo gitano', el acto, que será de entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en el programa municipal con motivo del 600 aniversario de la llegada de esta comunidad a España.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha explicado que «el objetivo de la iniciativa es ofrecer referentes reales e inspiradores, destacar el liderazgo gitano contemporáneo y abordar los principales retos y oportunidades de futuro». Durante la jornada, los participantes compartirán sus experiencias personales, reflexionarán sobre las barreras superadas y pondrán en valor la educación como motor de progreso, así como la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y diversa.

Entre los ponentes, destaca la presencia del abogado penalista y escritor Marcos Santiago Cortés, reconocido por su compromiso con la defensa de personas vulnerables y por su labor de sensibilización social a través de la literatura. Autor de títulos como 'Amor de Olivo', 'Gitanófilo' o 'Toga y delito', su obra aborda cuestiones como la dignidad, la igualdad y los prejuicios históricos que afectan al pueblo gitano. También intervendrá Natalia Martínez Fernández, docente de Pedagogía Terapéutica y especialista en neuropsicología, con amplia trayectoria en intervención educativa, atención a la diversidad y proyectos de inclusión. Su trabajo se centra en la creación de entornos escolares inclusivos que promuevan la igualdad de oportunidades.

Con la participación de asociaciones

El programa incluye igualmente a Jesús Santiago Espada, abogado especializado en derecho tributario e inmobiliario, con experiencia en asesoría jurídica de empresas, planificación fiscal y operaciones inmobiliarias. Su perfil representa la creciente presencia de jóvenes gitanos en sectores estratégicos de la economía. Completa el panel Andrés Moreno Utrera, residente en Marbella desde hace más de 25 años y trabajador municipal, que desde 2018 preside la asociación sociocultural Asuepi Calli, desde la que impulsa iniciativas vinculadas a la convivencia, la inclusión, la cultura y la participación ciudadana.

La mesa estará moderada por Vanessa Jiménez, trabajadora social y presidenta de la Asociación Dosta, entidad con trayectoria en el acompañamiento a mujeres gitanas y actualmente centrada en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. Jiménez ha desarrollado investigaciones universitarias, ha formado parte de la Comisión de Equidad de ANECA y colabora con la delegación de Educación de Málaga en labores de orientación académica. «Este tipo de actividades contribuyen a romper estereotipos, generar oportunidades y reconocer el papel fundamental que desempeña la comunidad gitana en la vida cultural, social y profesional del municipio, al tiempo que ofrecen referentes reales que inspiran a las nuevas generaciones», ha apuntado el edil.