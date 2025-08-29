Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, posa con los galardonados. Josele

Marbella reconoce el talento de una decena de jóvenes y asociaciones locales

Ángeles Muñoz a los galardonados: «Sois el espejo en el que se miran muchas personas y nuestros mejores embajadores»

José Carlos García

Marbella

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:22

El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido a diez jóvenes y asociaciones de la ciudad con los 'Premios Talento Joven 2025' por sus destacadas trayectorias en ... ámbitos como la cultura, la ciencia, la moda, el deporte o la acción social, en un acto celebrado en el Hospital Real de la Misericordia y que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del concejal del ramo, Alejandro González, entre otras autoridades. «Cada uno de los galardonados representa una historia de esfuerzo, creatividad y compromiso que enriquece a Marbella y nos llena de orgullo», ha afirmado la regidora, quien ha subrayado que «estos galardones, en su tercera edición, son ya un referente que pone en valor el presente y el futuro de nuestra juventud».

