Marbella reconoce el talento de una decena de jóvenes y asociaciones locales

El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido a diez jóvenes y asociaciones de la ciudad con los 'Premios Talento Joven 2025' por sus destacadas trayectorias en ... ámbitos como la cultura, la ciencia, la moda, el deporte o la acción social, en un acto celebrado en el Hospital Real de la Misericordia y que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del concejal del ramo, Alejandro González, entre otras autoridades. «Cada uno de los galardonados representa una historia de esfuerzo, creatividad y compromiso que enriquece a Marbella y nos llena de orgullo», ha afirmado la regidora, quien ha subrayado que «estos galardones, en su tercera edición, son ya un referente que pone en valor el presente y el futuro de nuestra juventud».

La primera edil ha resaltado que Marbella es «una ciudad creativa, con personas que destacan en múltiples disciplinas y que llevan el nombre del municipio a lo más alto», y ha asegurado que el Consistorio continuará apoyando de forma decidida a este colectivo. «Los auténticos protagonistas sois vosotros, que representáis a una generación comprometida, talentosa y valiente, y sois el espejo en el que se miran muchos otros vecinos que también podrían haber estado hoy aquí, y que ven en vosotros una inspiración», ha afirmado, recalcando que los premiados son «nuestros mejores embajadores».

Del diseño de moda a la investigación ambiental

Por su parte, González ha indicado durante su intervención en el acto, en el que también ha estado presente la directora del Instituto de Juventud de Andalucía en Málaga, Alba Ortiz, que «estos jóvenes no solo son el futuro, sino también el presente» de la localidad, «y su talento merece el mayor reconocimiento y respaldo».

Los galardonados han sido el restaurador de bienes culturales Martín Zamora; la diseñadora de moda Macarena Yagüe; la investigadora ambiental Amparo Cid; la asociación Jóvenes Líderes Comunitarios; el joven baterista David García; la cantante, actriz y bailarina Ana Domínguez; la actriz Loren Mairena; el colectivo Aventureros de Marbella; la artista Jimena Bega, y el deportista de élite en kickboxing Virgilio Sánchez.