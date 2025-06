El pregón teatralizado de Pichu emociona a Marbella y da el pistoletazo de salida a la feria

Farolillos y lunares visten ya las calles de Marbella en el inicio de su Feria en Honor a San Bernabé 2025. Los fuegos artificiales y ... el encendido del alumbrado iluminaron la noche de este lunes la ciudad que este martes estrena su Feria de Día. Carmen Pastore 'Pichu', fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas fiestas que hasta el próximo domingo son punto de encuentro de todos los marbelleros. Esta vecina del pueblo argentino de General Madariaga, llegó a la ciudad en el año 1976 y, desde entonces, quedó atrapada y ha sido partícipe de su vida social y cultural de tal forma que se considera «una marbellera de corazón». No en vano lleva a gala su título de 'Ciudadana Honoraria de Marbella'.

Pichu dio una sorpresa a todos los asistentes teatralizando su pregón donde se pudieron ver escenas de la romería en honor al Santo Patrón, entre otras estampas típicas de estos días, además de mantener una sincronización con las palabras y los sonidos que iban ligados a ellas como, por ejemplo, el de las campanas. Una especie de pregón inmersivo que fue más corto de lo tradicional.

Pichu ha trabajado durante más de 40 años para el Ayuntamiento de la localidad comenzando primero en el ámbito deportivo y formando más tarde parte de la delegación de Fiestas. Es aquí donde atesora sus mejores recuerdos y anécdotas que ha ido compartiendo durante los días pevios al pregón y que quiso también traladar a todos los presentes. «Uno de los momentos que recuerdo con más cariño es el día que me nombraron Reina Popular», señaló Pichu quien narró la historia con mucho sentido del humor. «Volvía de la playa con mis primos de Argentina y los llevé a la feria para que la conocieran. Iba vestida como la abeja Maya y despeinada y de buenas a primeras me llamaron al escenario que me habían escogido. ¡Me moría de la vergüenza!», narró la protagonista.

La pregonera estuvo muy ligada siempre a todos los espectáculos que se realizaban y recordó también con gracia cuando «queriendo hacer humo para que salieran los artistas a actuar se les fue el mismo para abajo y casi desalojan el lugar todos los asistentes pensando que había fuego». Carmen hizo también un sentido homenaje a todos sus compañeros de la delegación de Fiestas con los que ha compartido tantos años de trabajo.

Programación

En la jornada de hoy los festejos comienzan a las 12.00 horas con el repique de campanas y la colocación del Pendón en el Ayuntamiento. A la 13.00 horas se inaugura el Arco de la Feria de Día. Mañana miércoles, 11 de junio, día de San Bernabé, se celebrará desde las 10.00 horas la procesión cívico-religiosa a la Cruz de Humilladero, seguida de la misa y la procesión en honor al Patrón, una cita que este año contará como novedad con la participación del escuadrón de caballería de la Policía Local.

La feria contará con un espacio dedicado a los mayores en la Caseta Mi Hogar, y se habilitará un 'Espacio Joven' con actuaciones de Djs.