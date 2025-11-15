El precio medio de la vivienda en Marbella se dispara a 710.000 euros y el alquiler, a 1.600 mensuales

El precio medio de venta de una vivienda en Marbella se situó en 2024 en 711.138 euros gracias al empuje de los inmuebles de ... lujo, según refleja el Informe del Mercado Inmobiliario 2025 de Panorama Properties, en el que concluye que «Marbella ha dejado oficialmente de ser 'la excepción dorada' de la Costa del Sol para convertirse en una de las capitales europeas del ultralujo inmobiliario».

«La otra cara del éxito», advierte el informe, es «una crisis estructural» de alquiler, con subidas del 89 por ciento en seis años y una oferta «en mínimos» que «complica la vida de quienes trabajan y sostienen la economía local». Y es que el alquiler medio de larga temporada ha pasado de 848 euros mensuales de 2019 a 1.600 de este año pese a que el incremento se ha contenido en las zonas más exclusivas, con una subida del 11 por ciento.

«Marbella ha alcanzado una madurez estructural que la sitúa en la misma categoría que destinos como Miami o Dubái», pero «su gran reto para los próximos años es claro: garantizar vivienda en alquiler», resume Christopher Clover, CEO de Panorama Properties y autor del informe. Los precios ya «rivalizan» con otros de los máximos exponentes de los destinos de lujo en Europa, como Saint-Tropez, la capital de la Costa Azul francesa, o Gstaad, en los Alpes suizos. Respaldan esta «nueva realidad», agrega el informe, el «peso abrumador» de compradores internacionales y «la llegada masiva de grandes marcas globales», en forma de 'branded residences', con casas de marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Versace o Bentley.

El alza continúa

Los 711.138 euros en los que se situó el precio de la vivienda, para un total de 4.745 ventas, es más del triple que la media nacional (210.361 euros), Según datos del Portal Estadístico del Notariado, el precio medio real de compraventa en Marbella se situó en 4.228 euros por metro cuadrado para los doce meses previos a septiembre de 2025 y alcanzó los 4.509 entre julio y septiembre, lo que supone un incremento interanual del 12,6 %. Y todo apunta a que el alza seguirá: en el portal inmobiliario Idealista el precio de la oferta ya supera los 5.150 euros por metro cuadrado, consolidando a Marbella como el mercado más caro de España tras Ibiza y Madrid.

Los precios oscilan entre los 3.857 euros por metro cuadrado en Marbella Este y los 30.000 que llega a costar en primera línea de playa en Puente Romano

Los precios oscilan entre los 3.857 euros por metro cuadrado en Marbella Este y los 30.000 que llega a costar en primera línea de playa en Puente Romano, mientras que algunas villas reformadas o de nueva construcción en Nueva Andalucía llegan a los 14.000 euros por metro cuadrado, equiparándose a los precios de Saint-Tropez y Gstaad. Entre medias se sitúan, por un lado, la Milla de Oro y Nagüeles, con un precio medio del metro cuadrado de 5.753 euros y, por otro, Nueva Andalucía y Puerto Banús, con 4.225 euros.

El perfil del comprador es una persona de 52 años (el 54% tiene entre 41 y 60 años), que compra sin hipoteca (menos del 10% de las viviendas de más de 2 millones de euros son financiadas por los bancos), y de nacionalidad británica (el 63,1% de las propiedades van a manos de extranjeros y los británicos representan un 13,4% del mercado, seguido, en este orden, por neerlandeses, suecos, alemanes y polacos).