Mas de 40 policías locales velarán por la seguridad en los accesos a los centros escolares en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha este miércoles día 10 el dispositivo de seguridad para el curso escolar 2025-2026, que contará con ... la presencia de 42 agentes de Policía Local en 44 centros educativos, entre colegios e institutos. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el concejal del área, José Eduardo Díaz, han presentado en el colegio Al-Ándalus el nuevo operativo, que cuenta este año como novedad con la creación de la figura del policía tutor, «un agente que ejerce una relación fluida con los distintos directores y está alerta ante cualquier problema que pueda surgir entre el alumnado para poder atajarlo de forma más personalizada».

El concejal ha detallado que el dispositivo «estará desplegado en las entradas y salidas, donde se producen los momentos de mayor afluencia, dando seguridad, organizando el tráfico y permitiendo que se pueda realizar el curso con normalidad».

Asimismo, el edil ha recordado que el Ayuntamiento también dispone de una unidad de grupo de familia, que «realiza labores de prevención en cuanto al absentismo y en conexión directa con el equipo directivo» y ha añadido que, desde la concejalía de Recursos Humanos se va a incorporar de cara al inicio escolar una treintena de nuevo personal para reforzar la limpieza.

Inversión en colegios

El teniente de alcalde sampedreño ha destacado la labor que se realiza en materia de seguridad y educativa y ha incidido, además, que en el caso de San Pedro Alcántara «contamos con un nuevo plan de conservación que invertirá 300.000 euros cada año durante los próximos cinco para realizar mejoras sustanciales en las instalaciones de estos equipamientos».

Esa cantidad se suma al millón de euros que se llevarán los colegios de Marbella, y que también se repetirá anualmente en aplicación del nuevo contrato de mantenimiento de los centros educativos. En total serán, por tanto, 1,3 millones de euros anuales. Las primeras inversiones, por valor de esos 1,3 millones de euros, se acometerán entre el presente mes y diciembre, y se irán repitiendo cada ejercicio.