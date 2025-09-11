Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el concejal del área, José Eduardo Díaz, han presentado en el colegio Al-Ándalus el nuevo operativo. SUR

Mas de 40 policías locales velarán por la seguridad en los accesos a los centros escolares en Marbella

El Ayuntamiento pone en marcha el plan de seguridad para el curso 2025-2026

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha este miércoles día 10 el dispositivo de seguridad para el curso escolar 2025-2026, que contará con ... la presencia de 42 agentes de Policía Local en 44 centros educativos, entre colegios e institutos. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el concejal del área, José Eduardo Díaz, han presentado en el colegio Al-Ándalus el nuevo operativo, que cuenta este año como novedad con la creación de la figura del policía tutor, «un agente que ejerce una relación fluida con los distintos directores y está alerta ante cualquier problema que pueda surgir entre el alumnado para poder atajarlo de forma más personalizada».

