El concejal de Policía Local, José Eduardo Díaz, durante su intervención en el acto. Josele

El Cuerpo Nacional de Policía tendrá nuevas dependencias en el centro de San Pedro

El Ayuntamiento cede unas instalaciones, que tendrán oficina de atención ciudadana y acceso a la red municipal de videovigilancia

Marbella

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:38

El Ayuntamiento de Marbella cederá al Cuerpo Nacional de Policía unas nuevas instalaciones de 400 metros cuadrados en pleno centro de San Pedro Alcántara, en ... la avenida Marqués del Duero. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han dado a conocer la iniciativa en el marco de los actos de celebración del patrón del Cuerpo policial, que por primera vez en la historia se ha celebrado en San Pedro, y han destacado que esta medida «ampliará los servicios que se prestan actualmente y mejorará la coordinación» en esta materia.

