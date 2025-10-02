El Cuerpo Nacional de Policía tendrá nuevas dependencias en el centro de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella cederá al Cuerpo Nacional de Policía unas nuevas instalaciones de 400 metros cuadrados en pleno centro de San Pedro Alcántara, en ... la avenida Marqués del Duero. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, han dado a conocer la iniciativa en el marco de los actos de celebración del patrón del Cuerpo policial, que por primera vez en la historia se ha celebrado en San Pedro, y han destacado que esta medida «ampliará los servicios que se prestan actualmente y mejorará la coordinación» en esta materia.

Las dependencias estarán destinadas a oficina de atención al ciudadano y a áreas de investigación, además de estar integradas en la red de videovigilancia municipal, lo que «reforzará la capacidad operativa de la Policía Nacional», al tiempo que su proximidad con las instalaciones de la Policía Local «favorecerá una mayor sinergia entre ambos cuerpos». «Queremos agradecer el esfuerzo diario de quienes velan por la seguridad y potenciar esa cercanía con los vecinos, facilitando instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales», ha subrayado Díaz.

En la misma línea, ha recordado otras actuaciones recientes en materia de seguridad impulsadas por el equipo de Gobierno en San Pedro, como la implantación de la oficina del DNI y la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados para la ubicación de futuros equipamientos policiales. Por su parte, García ha remarcado que «las nuevas dependencias complementarán» a las actuales. «No se trata de sustituir, sino de ampliar recursos, dando mayor visibilidad a la Policía Nacional y consolidando su presencia en el corazón de San Pedro», ha indicado el teniente de alcalde sampedreño.

La conmemoración del Día de los Ángeles Custodios, Patrón de la Policía Nacional, se ha celebrado con una misa y un multitudinario acto institucional en la plaza de la Iglesia. Durante su intervención, el comisario de Marbella, José Manuel Rando, ha valorado que durante este año «nuestra obligación para con la sociedad se ha cumplido con dignidad, logrando un aumento significativo de la eficacia policial y una reducción acentuada de las situaciones más graves», al tiempo que ha agradecido al Ayuntamiento «su apoyo constante, que permite reforzar la seguridad y consolidar a la ciudad como destino turístico seguro».

Histórico El Cuerpo Nacional de Policía celebró por primera vez su Patrón en San Pedro Alcántara. Josele Recuerdo Imagen del homenaje a los Caídos del Cuerpo Nacional de Policía. Josele Reconocimientos En el acto se entregaron distinciones a agentes. Apoyo institucional Concejales del Ayuntamiento junto al comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Marbella, José Manuel Rando. Josele 1 /

Por último, Díaz ha remarcado que «la seguridad se construye día a día con mucho esfuerzo, con métodos y con vocación», punto en el que ha incidido en la «excelente coordinación de la Policía Nacional con todos los cuerpos y, especialmente, con nuestra Policía Local». «Formáis un único equipo y eso es la garantía de un buen trabajo, constante y eficaz, que se traduce en respuestas más rápidas y una ciudadanía más protegida», ha apuntado, a lo que ha sumado un reconocimiento al la labor del comisario «por su liderazgo y apoyo, herramientas clave para el avance que hoy reconocemos».