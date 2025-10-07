Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz e inspector de la Policía Local de Marbella, Miguel Ángel Benítez. SUR

La Policía Local de Marbella ha retirado este año 250 vehículos abandonado

El Cuerpo ha levantado más de 900 actas de sanción por infracciones a la ordenanza de residuos y limpieza

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 7 de octubre 2025, 21:16

Comenta

La Policía Local de Marbella está reforzando el control de los vehículos abandonados en la vía pública, con la retirada al depósito municipal de 250 ... en lo que va de año, y en la ordenanza de residuos sólidos urbanos y limpieza, levantando 919 actas y donde prácticamente se ha triplicado frente a las 340 del pasado ejercicio. El portavoz e inspector del Cuerpo municipal, Miguel Ángel Benítez, ha indicado que «estamos realizando una campaña intensa por parte de las unidades correspondientes que llevan este tipo de infracciones de la unidad administrativa» y ha resaltado que el objetivo es «mejorar la convivencia entre los ciudadanos, no realizar sanciones».

