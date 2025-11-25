El pleno de Marbella aprueba unos presupuestos «sociales, inversores y ambiciosos»

Con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y de Opción Sampedreña (OSP), el gobierno municipal de Marbella ha sacado adelante ... inicialmente un presupuesto que en 2026 alcanzará por primera vez los 450 millones de euros en términos consolidados (incluyendo a las sociedades municipales), más de 11 puntos por encima de los de 2025, gracias al crecimiento que están experimentado la población y la actividad económica. Son, en palabras de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, unos presupuestos que no sólo son «serios y solventes», sino también «sociales, inversores, ambiciosos y acordes a las necesidades de Marbella».

A política social el gobierno municipal dedicará más de 12 millones de euros, un 18,5 por ciento más que este año, mientras que las inversiones se irán hasta los 67,8 millones, más de 27 por encima de lo reflejado en el documento de 2025, porque «queremos que la calidad de vida llegue no solo a los que residen en Marbella, sino también a los que nos visitan», ha justificado la regidora.

Y todo ello mientras se continúa asumiendo las sentencias condenatorias que recibe el Ayuntamiento por los desmanes del GIL, sin tocar la carga fiscal, y manteniendo las bonificaciones (con 18 millones de coste, incluyendo los 8 que supone la gratuidad del transporte público). Entre ellas, la alcaldesa ha citado las que se aplican a los impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), actividades económicas (IAE) plusvalía y construcciones, instalaciones y obras (ICIO), así como reducciones para familias numerosas y gratuidad del transporte escolar a partir del tercer hijo y descuentos del 20 por ciento en actividades deportivas municipales.

Inversión y crecimiento

En inversiones destacan el proyecto del Albergue África (más de 8 millones de euros), los planes de conservación y reparación de infraestructuras en distritos (13,5), de mantenimiento de playas (4), de regeneración urbana para la reactivación económica de las pymes (5), de conservación de colegios (1,3), de instalaciones deportivas (1,6) y el de mantenimiento de zonas verdes (10 millones de euros), entre otros.

«Podemos subrayar tres claros ejes sobre los que pivota el gasto en los presupuestos municipales para 2026 como son la protección social, la inversión y el mantenimiento de unos estándares muy elevados de prestación de servicio de calidad», ha insistido el concejal de Hacienda, Félix Romero, subrayando que se sigue manteniendo un presupuesto diferenciado para San Pedro Alcántara, que en 2026 alcanzará los 30 millones de euros.

La oposición dice que los ingresos no son realistas, mientras el PP apunta que en los últimos años se han cumplido en un 95%

Romero destacó también que el nuevo planeamiento que se aprobará en 2026 «va a constituir un elemento dinamizador susceptible de generar una actividad urbanística extraordinaria por tanto en materia de ingresos vinculados al capítulo de inversiones».

«Tramposos y perniciosos»

La portavoz socialista, Isabel Pérez, consideró que los presupuestos son «tramposos» por «inflar» los ingresos; «irresponsables» al aumentar la deuda financiera; «irreales» por incluir 57 millones de euros de los que no podrá disponer el Ayuntamiento (debido a la regla de gasto aplicada a las administraciones en los últimos Presupuestos del Estado que se aprobaron, los de 2023) y «perniciosos» porque se vende suelo (el correspondiente al 10 por ciento de los aprovechamientos de los desarrollos urbanísticos que van a manos del Ayuntamiento).

Los otros dos partidos de la oposición coincidieron con los socialistas en que los ingresos presupuestados «no son realistas», mientras desde el gobierno municipal se apeló al 98 por ciento de ejecución que han tenido los presupuestos de los tres últimos años y al 95 por ciento en que se han cumplido las estimaciones de recaudación.

El portavoz de OSP, Daniel Mahiquez, además de los ingresos, criticó el nivel de endeudamiento, que situó en 270 millones de euros entre deuda pública y privada a finales de 2026, y aventurando que se traducirá en una subida de impuestos. Mahiquez echó en falta inversiones y, aún cuando hay una subida de 7 millones de euros, cargó contra lo destinado a San Pedro por su naturaleza y por su incierta fuente de financiación.