Muñoz en el pleno extraordinario celebrado para la aprobación inicial de los presupuestos de 2026. Josele

El pleno de Marbella aprueba unos presupuestos «sociales, inversores y ambiciosos»

Con el voto a favor del PP y la abstención de Vox, las cuentas de 2026 salen adelante de manera inicial

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

Con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y de Opción Sampedreña (OSP), el gobierno municipal de Marbella ha sacado adelante ... inicialmente un presupuesto que en 2026 alcanzará por primera vez los 450 millones de euros en términos consolidados (incluyendo a las sociedades municipales), más de 11 puntos por encima de los de 2025, gracias al crecimiento que están experimentado la población y la actividad económica. Son, en palabras de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, unos presupuestos que no sólo son «serios y solventes», sino también «sociales, inversores, ambiciosos y acordes a las necesidades de Marbella».

