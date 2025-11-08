Esperanza para la plantilla del hotel Senator Marbella: las empresas piden tiempo y se aplaza el despido colectivo

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que iba a ejecutarse este sábado día 8 contra los trabajadores del hotel Senator Marbella ha quedado aplazado ... hasta el próximo jueves 13. La propietaria del inmueble, Inmobiliaria Prico; la compañía que lo estaba explotando, Grupo Hoteles Playa; y la cadena que pasará a gestionarlo, Meliá, están negociando y han pedido que el obligatorio periodo de consultas del ERE del despido colectivo se prorrogue durante cinco días más, y la plantilla lo ha aceptado.

El presidente del Comité de Empresa, David Casado, considera que la ampliación del plazo es «una buena señal» para los 107 empleados del establecimiento, y espera que la situación se pueda «reconducir» y el ERE se convierta en un ERTE temporal que les permita mantener sus empleos y pasar a ser trabajadores del nuevo Meliá una vez que vuelva a abrir sus puertas el hotel tras una profunda reforma.

Mientras tanto, la plantilla mantiene el encierro con carácter indefinido que inició el 31 de octubre, coincidiendo con el cierre oficial del hotel tras la conclusión del contrato de arrendamiento entre la empresa propietaria y Hoteles Playa. Esta medida de presión, ha apuntado Casado, se mantendrá estos días a la espera de que las empresas puedan alcanzar «un acuerdo satisfactorio para todos».