La plantilla del hotel Senator Marbella acuerda un encierro indefinido

Los trabajadores del hotel Senador Marbella se encerrarán desde la tarde de este viernes en el interior del establecimiento con carácter indefinido. Esta medida «drástica» ... ha sido acordada por la plantilla ante la falta de solución a su futuro laboral y con el objetivo de «obligar a todas las partes» a que se sienten a negociar, según ha apuntado David Casado, presidente del Comité de Empresa.

El viernes es el último día que permanecerá abierto el hotel al finalizar el contrato entre la sociedad propietaria del establecido, Inmobiliaria Prico, y la empresa que lo explota, el Grupo Hoteles Playa, y a partir del día 8 se hará efectivo el despido colectivo de los trabajadores a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Reapertura en 2027

La clave está en que quien pasará a explotar el establecimiento, la cadena Meliá, no lo hará hasta alrededor de 2027, ya que antes acometerá una profunda reforma. Los trabajadores, asegura Casado, entienden que el establecimiento necesita mejoras para mantener su competitividad, pero lo que exigen es que en su lugar se inicie un ERTE de suspensión que suponga el mantenimiento de los puestos de trabajo «hasta que llegue» la nueva empresa explotadora, Meliá, o la propietaria del hotel, Inmobiliaria Prico. Consideran que se trata de un ERE «fraudulento» por ser contrario al Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo de la hostelería de Málaga y a la jurisprudencia «reiterada» del Tribunal Supremo.

El cierre afecta a un total de 107 trabajadores, entre el personal que presta actualmente sus servicios, los trabajadores en excedencia y los contratos de sustitución. «Tenemos muy claro los pasos a seguir si persiste la actual situación; si todas las partes aceptan su responsabilidad, es posible evitar la extinción de 107 puestos de trabajo», ha apuntado Antonio Cabello, secretario general del sindicato de Servicios de CCOO de Málaga.

La decisión del encierro se ha adoptado después que se haya celebrado la cuarta reunión del periodo de consultas del ERE sin la asistencia de Prico ni Meliá.