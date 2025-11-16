Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella y el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara han visitado los trabajos. SUR

El plan para renaturalizar el Guadaiza y mitigar el riesgo de inundaciones afronta su recta final

Este proyecto pionero del Ayuntamiento de Marbella, que contempla la reforestación de 8.000 especies autóctonas, alcanza un grado de ejecución del 85%

José Carlos García

Marbella

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:28

El Ayuntamiento de Marbella está avanzando en la renaturalización y mitigación del riesgo de inundación del río Guadaiza, un proyecto que se encuentra ejecutado en ... un 85 por ciento y que supondrá la reforestación de más de 8.000 especies autóctonas. Se trata de «un paso esencial para consolidar la recuperación ambiental del entorno», ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado los trabajos, acompañada del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y ha resaltado que «con esta actuación, el Consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la conservación de los ecosistemas locales y la prevención de riesgos naturales en el municipio».

