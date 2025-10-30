El plan general de Marbella será flexible con la edificabilidad y estará aprobado en pocos meses

El foro 'Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles' ha servido para enviar un mensaje de tranquilidad jurídica y de posibilidades de desarrollo en una ... Marbella que ha vivido décadas lastrada por un urbanismo convulso y de los conocidos casos de corrupción ligados a la era Gil. La cita, organizada por SUR con la colaboración del Ayuntamiento y Sierra Blanca Estates, se ha desarrollado en el hotel ME Marbella.

Tras el coloquio con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha abierto paso un panel integrado por Pedro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca Estates; María Medina, coordinadora del PGOM y POU del Ayuntamiento de Marbella y Pablo Espejo, especialista em Urbanismo del despacho Martínez-Echevarría.

Turismo residencial

Pedro Rodríguez ha recordado la trayectoria de su empresa como promotora de turismo residencial. Y ha defendido la calidad de vida como reclamo inerente a Marbella. «La mejor consecuencia del turismo vacacional es el turismo residencial. Es responsable de la generación de más del 50% de los empleos directos e indirectos. Hay 90.000 personas trabajando, según datos de Seguridad Social. En la industria hotelera, hay 4.100», ha aseverado. El efecto económico y social de este segmento es, a su juicio, incuestionable.

El empresario ha valorado los equipamientos de la ciudad en el marco del nuevo ordenamiento: ampliación del hospital; Ciudad de la Justicia; ejes viarios con Ronda, Ojén e Istán; nueva comisaría... En este punto, ha vinculado el posible éxito de Sierra Blanca al modelo de ciudad. «Tenemos que ser solidarios como empresarios y entender la necesidad que mucha gente tiene de vivienda. Hay que dar una respuesta seria a gran parte de la sociedad», ha indicado, al tiempo que ha aludido a proyectos como el de arroyo Palomera (25 VPO) y de otros suelos propios en los que va a construir 270 viviendas protegidas. «Podríamos hacer vivienda libre, justo frente a la Cañada. Es una forma de dar esa respuesta a las necesidades sociales», ha añadido.

Seguridad jurídica

Pablo Espejo, el representante del prestigioso despacho de abogados, ha subrayado la seguridad jurídica y económica del nuevo planeamiento; «Teníamos la dificultad de trasladar seguridad al inversor». Ha reconocido que era difícil diferenciar el comprador de mala fe del que no lo hacía así, que todo era una maraña. La casuística era amplísima (extralimitaciones, modificaciones, estrategias para pagar menos impuestos...)

«Un plan general es el mejor vehículo que puede tener una ciudad. No es lo mismo gestionar incertidumbres que planificar certezas. Ahora llega un inversor y ve que el suelo que va a comprar se corresponde plenamente con la calificación que tiene», ha abundado. Y ha opinado que es un hito que Marbella sea la primera ciudad en adaptarse a la Lista, que aporta un marco más flexible. «La bondad del plan más allá de su propio contenido, que intenta revertir la situación anterior para que los ayuntamientos recuperen sus competencias urbanísticos, es que Marbella se va a poner en el lugar que le corresponde», ha agregado. Y también ha roto una lanza en torno al turismo residencial.

El paradigma de la sostenibilidad

María Medina, coordinadora del POU y PGOM, ha insistido en recuperar la modernidad y calidad residencial de Marbella. «Son los documentos adecuados para liderar ese cambio. Nos basamos en el paradigma de la sostenibilidad para repensar la ciudad. La sostenibilidad no es un dogma ni un discurso vacío. Es actuar con inteligencia, autoorganizándonos y desarrollando la ciudad paso a paso. Nos hemos basado en un sistema de indicadores para Marbella. Los planes eran muy deterministas, llegaban hasta la última decisión. Ahora la ley deja una gran capacidad de decisión a los municipios», ha declarado.

Todo parte, según ha dicho, de un profundo diagnóstico de la ciudad para pensarla bien: «El PGOM es un plan estratégico. ¿Cómo vamos a intervenir en el suelo rústico? Y el POU también: no lo va a determinar todo. Se va a ver caso a caso la edificabilidad de los nuevos suelos. Queremos devolver la seguridad jurídica y urbanística a Marbella pero queremos una ciudad amable para los vecinos y atractiva para los turistas».

La proyección de la imagen de Marbella

Sierra Blanca ha reivindicado la menor densidad y la mayor calidad de sus proyectos, lo que, a juicio de Rodríguez, encaja bien con la flexibilidad de los nuevos planes. Y ha reivindicado la competitividad en términos de calidad. «Con nuestros proyectos queremos consolidar la mejor imagen de Marbella», ha asegurado. «Un gran proyecto urbanístico revaloriza el entorno y lo proyecto» y, en este caso, ha puesto como ejemplo las torres del entorno de la Térmica, en Málaga.

Turismo residencial y estadísticas de éxito

En Marbella hay 99.000 viviendas y la población alcanza los 172.000 habitantes; las plazas hoteleras son 16.000; los empleados en hoteles son 4.109; 13.000 viviendas vacías; en invierno hay 250.000 personas y se superan el medio millón en verano; se reciben 800.000 turistas al año; hay 85.420 afiliaciones a la Seguridad Social... Rodríguez ha atribuido estos números apabullantes al turismo residencial.

Por último, el presidente de Sierra Blanca ha reivindicado que se levante el peaje de la AP-7 (eso, además, agilizaría de manera indirecta proyectos urbanísticos), espigones para fijar las playas, inversiones en saneamiento integral; en infraestructura eléctrica o el Tren Litoral.

Nuevo tiempo después de la LOUA

Espejo ha insistido en que la LOUA «murió por rigidez», en contraposición con las nuevas perspectivas: «Antes, había que involucrarse en una relación con la Administración de años. Menos de un 20% de los planes pudieron adaptarse en Andalucía. Eran ocho o diez años. Era un fracaso. Y había que hacer hasta 80 informes sectoriales. Se continuaba con el centralismo y la jerarquización. Y una sospecha constante, era contralitoral. Con la Lista se intenta no regularlo todo, sino sentar las bases para adaptarse a unos condicionantes. Por adelantado, no se puede planificar todo».

Los tiempos previstos

Sobre la seguridad jurídica de las viviendas que antes eran irregulares, el abogado ha puesto a los bancos como ejemplo del cambio: «Si alguien sabe de seguridad son los bancos. Ellos saben que a largo plazo el bien sirve de garantía de préstamo. Si conceden un préstamo es por eso». «No se podía castigar a alguien que con escritura pública compró de buena fe. La solución más lógica, sin criterios absolutistas, es la que se da en el nuevo plan».

María Medina ha avanzado que el PGOM está en fase final de tramitación, declaración ambiental estratégica. «Es cuestión de meses», ha dicho. El POM está en fase madura de redacción y en próximos meses estará el documento ambiental y el previo. Y ha considerado dos décadas de vigencia temporal.