La piscina 'Javier Mérida' de San Pedro acoge el día 23 la II Travesía a Nado Invernal Indoor

La piscina municipal 'Javier Mérida' de San Pedro Alcántara será escenario este domingo, 23 de noviembre, de la segunda edición de la Travesía a Nado ... Invernal Indoor 2025, una competición impulsada por la delegación de Deportes que reunirá a clubes locales de natación y triatlón. La prueba, que tiene carácter gratuito, incorporará además una vertiente solidaria, al requerir como único requisito de inscripción la entrega de un kilo de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas San Pedro.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes, ha destacado que «con iniciativas como esta buscamos fomentar la práctica deportiva durante todo el año» y ha recordado que la primera edición, celebrada el año pasado, «tuvo una gran acogida». La prueba está dirigida exclusivamente a equipos locales y tendrá un límite de 120 participantes, distribuidos en formaciones de entre 10 y 12 miembros por club.

En cuanto a la organización, el evento contará con personal técnico cualificado para el cronometraje, la elaboración de cuadrantes y la supervisión general de la competición. «La colaboración de los clubes locales es fundamental para llevar a cabo este tipo de actividades ya que, sin su implicación, esta travesía no sería posible», ha señalado el concejal, quien también ha querido agradecer el apoyo de la entidad concesionaria Supera, «siempre dispuesta a colaborar y abrir sus instalaciones a propuestas de interés deportivo».