El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado esta prueba solidaria. SUR

La piscina 'Javier Mérida' de San Pedro acoge el día 23 la II Travesía a Nado Invernal Indoor

El evento se realiza a beneficio de Cáritas con la participación de clubes locales de natación y triatlón

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

La piscina municipal 'Javier Mérida' de San Pedro Alcántara será escenario este domingo, 23 de noviembre, de la segunda edición de la Travesía a Nado ... Invernal Indoor 2025, una competición impulsada por la delegación de Deportes que reunirá a clubes locales de natación y triatlón. La prueba, que tiene carácter gratuito, incorporará además una vertiente solidaria, al requerir como único requisito de inscripción la entrega de un kilo de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas San Pedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

