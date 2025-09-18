El periodista y escritor Paco Reyero analiza este viernes en Marbella el fenómeno comunicativo de Donald Trump El autor disertará a partir de su ensayo sobre la vida, la creación mediática y la insólita aventura política del presidente de Estados Unidos

Cartel de la charla que se celebrará a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia.

José Carlos García Marbella Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El periodista y escritor Paco Reyero ofrecerá mañana viernes día 19 la charla titulada 'Trump y el mercado de la atención', en la que abordará ... el fenómeno del presidente de Estados Unidos. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, con entrada libre hasta completar aforo. La ponencia parte del contenido de su ensayo 'El león del circo', en el que Reyero traza un retrato sobre la vida, la creación mediática y la insólita aventura política de Donald Trump. El autor reflexionará sobre cómo el presidente ha tejido una alianza con los grandes medios de comunicación de masas de su país, a los que ha servido como 'moneymaker', y ha procurado grandes beneficios con un mercado adosado a su figura, a través de libros, incluso infantiles; muñecos con su efigie y hasta una peluca para Halloween.

En su ensayo, Reyero analiza a Trump, «un populista de mercado con tintes racistas, demagogo y ambivalente; un tipo impulsivo y arrogante que amasó su fortuna como especulador en Nueva York, que fue demandado 3.500 veces, con casinos en bancarrota y un pasado de fraude y amenazas. Sin embargo, todo ello le ha reportado un pasaporte a la política con mayúsculas y, contra todo pronóstico, ha llegado para quedarse». Con una amplia experiencia como periodista en prensa, radio y televisión, Francisco Reyero ha sido corresponsal en el oeste de Estados Unidos para Radio Nacional de España y actualmente es conductor del programa cultural 'El Flexo', en Canal Sur Radio. Además, es autor de obras como 'Sinatra: Nunca volveré a ese maldito país', sobre los viajes del cantante a España en busca de Ava Gardner durante la dictadura franquista, y 'Clint Eastwood, hecho en madera', sobre el éxito del actor californiano con los 'spaguetti western' españoles, en las que ha combinado biografía, historia y análisis cultural.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Donald Trump