Cartel de la charla que se celebrará a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia. SUR

El periodista y escritor Paco Reyero analiza este viernes en Marbella el fenómeno comunicativo de Donald Trump

El autor disertará a partir de su ensayo sobre la vida, la creación mediática y la insólita aventura política del presidente de Estados Unidos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09

El periodista y escritor Paco Reyero ofrecerá mañana viernes día 19 la charla titulada 'Trump y el mercado de la atención', en la que abordará ... el fenómeno del presidente de Estados Unidos. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, con entrada libre hasta completar aforo. La ponencia parte del contenido de su ensayo 'El león del circo', en el que Reyero traza un retrato sobre la vida, la creación mediática y la insólita aventura política de Donald Trump. El autor reflexionará sobre cómo el presidente ha tejido una alianza con los grandes medios de comunicación de masas de su país, a los que ha servido como 'moneymaker', y ha procurado grandes beneficios con un mercado adosado a su figura, a través de libros, incluso infantiles; muñecos con su efigie y hasta una peluca para Halloween.

