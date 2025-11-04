El paro cae en Marbella un 8,8% y logra su mejor octubre en 17 años

Marbella ha reducido las cifras del paro un 8,8 por ciento en octubre con respecto al mismo mes de 2024 y ha registrado la ... cifra más baja de desempleo para ese periodo desde 2008, según los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El asesor responsable del ramo, Alejandro Freijo, ha valorado hoy las estadísticas y ha subrayado «la significativa mejora interanual del mercado laboral y la estabilidad en los indicadores de contratación».

Durante el pasado mes, el número total de personas desempleadas en la ciudad se situó en 7.091, lo que supone un incremento de 137 personas con respecto a septiembre, en línea con el comportamiento habitual tras la finalización de la temporada alta turística. No obstante, en términos interanuales, Marbella cuenta con 687 personas desempleadas menos que en octubre de 2024, lo que representa una reducción del 8,8 por ciento, «consolidando así una tendencia sostenida de mejora en este ámbito», ha indicado.

En lo relativo a la contratación, se formalizaron 4.602 contratos en ese periodo, una cifra ligeramente inferior a la de septiembre (4.695) y al mismo mes del año anterior (4.939). «Esta moderación responde a la estacionalidad y al descenso de la contratación temporal en sectores como la hostelería y el comercio», ha apuntado el responsable municipal. Sin embargo, ha resaltado que «el comportamiento interanual confirma que Marbella mantiene una trayectoria positiva en materia de empleo, a pesar de las oscilaciones propias de los ciclos estacionales».