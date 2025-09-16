OSP llama a los vecinos De San Pedro y Nueva Andalucía a concentrarse contra las políticas del Ayuntamiento

Opción Sampedreña (OSP) ha hecho un llamamiento a los vecinos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía a concentrarse el próximo 3 de octubre a ... las 19.00 horas en la plaza de la iglesia de San Pedro en respuesta a las políticas del Ayuntamiento de Marbella.

La formación asegura que no se trata de «una protesta de OSP», sino que la convocatoria nace de las familias, colectivos deportivos, culturales, asociativos y vecinales que claman contra lo que califican como «el abandono sistemático» de San Pedro y Nueva Andalucía por parte del Consistorio.

OSP ha hecho una crítica generalizada de las políticas municipales. La presidenta de la formación, Mabel Domínguez, ha lamentado la política económica del Ayuntamiento «basada en el endeudamiento»; la «paupérrima» agenda cultural; el estado de la limpieza; el mantenimiento del mobiliario urbano, fuentes, jardines y playas; las «carencias» de los colegios; las «insuficientes» instalaciones deportivas; el «olvido» de los polígonos; la «elitista» política de vivienda y la falta de locales para las asociaciones.

«El 3 de octubre vamos a demostrar que San Pedro y Nueva Andalucía no aguantan más», ha asegurado Domínguez.