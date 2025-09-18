Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha destacado el impacto de la norma. SUR

El 7 de octubre entra en vigor la nueva ordenanza para agilizar licencias urbanísticas

El concejal de Urbanismo: «Somos el primer municipio andaluz de más de 100.000 habitantes en aprobar de forma definitiva este documento»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:58

Marbella pondrá en marcha una nueva ordenanza para seguir agilizando la tramitación urbanística y reducir los plazos en la obtención de licencias como refuerzo a ... la labor desempeñada por los técnicos municipales. El concejal del área, José Eduardo Díaz, ha destacado que Marbella es «el primer municipio de más de 100.000 habitantes de toda Andalucía en aprobar de forma definitiva este documento, que se publicó en el BOPMA el 12 de septiembre y entrará en vigor el 7 de octubre, acogiéndonos a la ampliación de posibilidades de la actual normativa autonómica».

