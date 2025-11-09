Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El centro de salud se amplía con un nuevo edificio que está construyendo el Ayuntamiento. Josele

Las obras del centro de salud de Nueva Andalucía, en Marbella, a punto de terminar

Los trabajos alcanzan un grado de ejecución del 99 por ciento, mientras el Ayuntamiento inicia la urbanización y la construcción de un aparcamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

En julio abrió sus puertas el consultorio de Las Chapas, el pasado lunes se inauguró el nuevo centro de salud de Ricardo Soriano y las ... obras de ampliación de las instalaciones de atención primaria de Nueva Andalucía están a punto a terminar. Este es el balance que presentan las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella para la mejora de la atención sanitaria en la localidad. mientras se está a la espera de que entre en funcionamiento la cuarta actuación desarrollada por el Consistorio: la ampliación del centro de salud de Las Albarizas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  8. 8 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  9. 9

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  10. 10 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las obras del centro de salud de Nueva Andalucía, en Marbella, a punto de terminar

Las obras del centro de salud de Nueva Andalucía, en Marbella, a punto de terminar