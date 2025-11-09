Las obras del centro de salud de Nueva Andalucía, en Marbella, a punto de terminar

En julio abrió sus puertas el consultorio de Las Chapas, el pasado lunes se inauguró el nuevo centro de salud de Ricardo Soriano y las ... obras de ampliación de las instalaciones de atención primaria de Nueva Andalucía están a punto a terminar. Este es el balance que presentan las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella para la mejora de la atención sanitaria en la localidad. mientras se está a la espera de que entre en funcionamiento la cuarta actuación desarrollada por el Consistorio: la ampliación del centro de salud de Las Albarizas.

La ampliación del ambulatorio de Nueva Andalucia, que se desarrolla con la construcción de un nuevo edificio, ha alcanzado ya un grado de ejecución del 99 ciento, según han confirmado a SUR fuentes del gobierno municipal. Mientras se completan las obras, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de urbanización de la zona y la construcción de un aparcamiento de 1.740 metros cuadrados que tendrá capacidad para 70 vehículos, incluyendo nueve motocicletas y dos plazas para personas con movilidad reducida.

La actuación contempla un vial para conectar el antiguo ambulatorio y el nuevo edificio y la construcción de un aparcamiento con 70 plazas

Los trabajos de urbanización servirán para conectar con un vial el antiguo ambulatorio con el nuevo edificio. La actuación contempla también la repavimentación del acerado, la instalación de alumbrado público y la siembre de once árboles, tres olivos y arbustos, según han detallado fuentes municipales. «Vamos a mejorar la accesibilidad al centro de salud, a ampliar la capacidad de estacionamiento en Nueva Andalucía y a crear espacios verdes para mejorar la calidad del aire y embellecer el entorno», apuntan desde el Ayuntamiento de Marbella.

Diez nuevas consultas

La nueva infraestructura estará compuesta por el edificio de nueva construcción, que contará con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados, y el actual consultorio existente, de 300 metros cuadrados. El nuevo inmueble albergará diez consultas, seis de ellas de medicina general y dos de pediatría, y todas superiores a los 16 metros cuadrados; dos salas de enfermería de más de 17 metros cuadrados; dos salas de espera de 33 metros cuadrados; una sala de planificación familiar; aseos adaptados e infantil y una zona de recepción, entre otras dependencias.

Las instalaciones se están edificando en una sola planta, aunque con una estructura diseñada para permitir una futura ampliación en altura si fuera necesario. Además, se habilitará una zona específica para la entrada y salida de ambulancias.