El concejal del área, Diego López, ha visitado los trabajos. SUR

Las obras del cauce de Río Verde pasan el ecuador de su ejecución

Las labores en curso incluyen la limpieza integral del enclave y sus márgenes, la eliminación de barreras transversales que obstaculizan el paso del agua, la erradicación de especies exóticas invasoras y la reducción del cañaveral para favorecer la vegetación autóctona

María Albarral

Marbella

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:51

Las obras de emergencia recogidas en el 'Plan Municipal de Actuaciones de Conservación y Mantenimiento de río Verde' han alcanzado ya el ecuador de su ... ejecución. Así lo ha hecho público el concejal del área, Diego López quien ha recordado que estos trabajos, iniciados para aumentar la protección hídrica y medioambiental en el enclave, «se centran en prevenir peligros de inundación en un área catalogada en este sentido como de 'riesgo significativo', que afecta a zonas residenciales cercanas y a diversas infraestructuras». Además, ha detallado que las labores en curso incluyen la limpieza integral del enclave y sus márgenes, la retirada de restos y elementos inadecuados, la eliminación de barreras transversales que obstaculizan el paso del agua, la erradicación de especies exóticas invasoras y la reducción del cañaveral para favorecer la vegetación autóctona. «Con estas acciones, se pretende mejorar la capacidad hidráulica y proteger a los vecinos y a los equipamientos próximos frente a posibles avenidas de agua», ha añadido.

