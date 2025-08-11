Las obras del cauce de Río Verde pasan el ecuador de su ejecución

Las obras de emergencia recogidas en el 'Plan Municipal de Actuaciones de Conservación y Mantenimiento de río Verde' han alcanzado ya el ecuador de su ... ejecución. Así lo ha hecho público el concejal del área, Diego López quien ha recordado que estos trabajos, iniciados para aumentar la protección hídrica y medioambiental en el enclave, «se centran en prevenir peligros de inundación en un área catalogada en este sentido como de 'riesgo significativo', que afecta a zonas residenciales cercanas y a diversas infraestructuras». Además, ha detallado que las labores en curso incluyen la limpieza integral del enclave y sus márgenes, la retirada de restos y elementos inadecuados, la eliminación de barreras transversales que obstaculizan el paso del agua, la erradicación de especies exóticas invasoras y la reducción del cañaveral para favorecer la vegetación autóctona. «Con estas acciones, se pretende mejorar la capacidad hidráulica y proteger a los vecinos y a los equipamientos próximos frente a posibles avenidas de agua», ha añadido.

El edil, que ha resaltado que la intervención continúa «a buen ritmo», ha explicado que Río Verde es uno de los principales cursos fluviales del municipio y aguas arriba cuenta con la presa de La Concepción, clasificada como de categoría A y catalogada como Infraestructura Crítica por su importancia estratégica, y ha señalado el impacto que podría generar un funcionamiento incorrecto. «El cauce presentaba una acumulación de vegetación y residuos que dificultaba el flujo del agua y reducía su capacidad de desagüe, situación que se agravaba ante posibles desembalses o episodios de fuertes precipitaciones», ha apuntado, al tiempo que ha concretado que, por ello, se puso en marcha una intervención urgente para restaurar las condiciones de seguridad del entorno.

El edil ha especificado que la actuación «se desarrolla en una superficie superior a 32 hectáreas y, hasta el momento, los trabajos avanzan según lo previsto, con resultados visibles en varios tramos del cauce». Ha anunciado que el Ayuntamiento continuará supervisando el progreso de la obra para garantizar que las medidas adoptadas aporten una solución efectiva y sostenible frente al riesgo de inundaciones en la zona. «Con esta intervención, el Consistorio refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la conservación del medio natural, asegurando que los trabajos de emergencia en Río Verde se realicen con eficacia y a buen ritmo para minimizar riesgos futuros», ha apostillado.