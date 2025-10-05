Las obras de la calle Carlomagno de Marbella alcanzan un 80% de ejecución

El Ayuntamiento de Marbella está avanzando en los trabajos de reforma y mejora de la calle Carlomagno, en el barrio de La Patera, que se ... encuentran al 80 por ciento de su ejecución. El delegado de Obras, Diego López, ha explicado que se está trabajando en la remodelación de la calzada, las aceras y la iluminación, de manera que «un lado de la calle quede libre completamente para el paso de los peatones, quedando el otro para todas las farolas nuevas y eficientes que se están terminando de instalar».

En una visita a la actuación, el responsable municipal ha recordado que «una vez inspeccionada la calle por los técnicos de los servicios operativos» el Ayuntamiento se marcó como objetivos eliminar las barreras arquitectónicas existentes y que las luminarias fuesen tipo LED «para que den más luz, al tiempo que supongan un ahorro» tanto en el consumo eléctrico como desde el punto de vista económico.

La reforma prioriza que los peatones dispongan de más espacio para aumentar la comodidad y la seguridad

El concejal de Obras ha detallado que se han construido dos nuevos acerados: el del norte de la vía, donde se están instalando cinco nuevas farolas que sustituyen a las antiguas; y el del sur, que se ha ampliado de los 90 centímetros de ancho que tenía a 1,15 metros, de modo que «los peatones pasen de manera más cómoda y segura». Como consecuencia de este ensanchamiento de la acera, la calzada lo reduce de los cinco metros iniciales a los 4,87 en que queda ahora, «priorizando así el espacio para los viandantes», ha recalcado.

Esta calle, por la que se accede a una urbanización y a un tramo de la calle Fernando VII, «presentaba deficiencias a lo largo de 110 metros de longitud a causa de un hormigón disgregado, la desalineación de las arquetas y farolas en forma de tresbolillo o zigzag», lo que ha supuesto que la demolición del acerado y los bordillos para construir uno nuevo sobre una superficie total de más de 235 metros cuadrados, así como la instalación de 23 tapas de arquetas y de 115 metros de canalizaciones, ha especificado el responsable de Obras del gobierno municipal.