En el norte de la calle se ha renovado el acerado y se han instalado nuevas farolas y en el sur la acera ganará 25 centímetros. SUR

Las obras de la calle Carlomagno de Marbella alcanzan un 80% de ejecución

La remodelación de esta vía del barrio La Patera abarca la calzada, las aceras, la iluminación y la eliminación de barreras arquitectónicas

José Carlos García

Marbella

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:13

El Ayuntamiento de Marbella está avanzando en los trabajos de reforma y mejora de la calle Carlomagno, en el barrio de La Patera, que se ... encuentran al 80 por ciento de su ejecución. El delegado de Obras, Diego López, ha explicado que se está trabajando en la remodelación de la calzada, las aceras y la iluminación, de manera que «un lado de la calle quede libre completamente para el paso de los peatones, quedando el otro para todas las farolas nuevas y eficientes que se están terminando de instalar».

