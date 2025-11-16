Los nuevos proyectos hoteleros mueven en Marbella más de 300 millones en menos de dos meses

Primero fue la cadena griega especializada en el todo incluido de lujo Ikos Resort, luego el emblemático hotel sanitario Incosol y la reforma del Don ... Pepe Gran Meliá, más tarde el anuncio de la apertura del primer Waldorf Astoria de España y la ampliación del Boho Club. Y todo mientras Meliá prepara la reforma del Senator y se ha modificado el proyecto para convertir un edificio de apartamentos turísticos en la calle Ramón Gómez de la Serna en un hotel de cuatro estrellas tras 6,8 millones de euros de inversión.

Todos estos planes han sido noticia en un intervalo de apenas siete semanas, evidenciando el empuje económico que supone en Marbella la industria hotelera. No todos están en el mismo punto de madurez, pero la suma de la inversión supera los 310 millones de euros, sin contar con el precio de compra en el caso de las adquisiciones, ni con el proyecto de Higuerón Developments en el Marbella Golf, cuyos detalles no ha desvelado aún.

Ikos Resort: Un hotel de 120 millones

Por inversión es el gran proyecto de los últimos meses. Después de abrir en Estepona el Andalusia, Ikos Resort llega a los terrenos que ocupara el hotel Marbella Playa para abrir un cinco estrellas. Como desveló SUR, la firma helena invertirá 120 millones de euros con el objetivo de abrir un establecimiento de 340 habitaciones en 2028. La inversión generará un millar de puestos de trabajo entre el desarrollo de la obra y la operativa del hotel, y el proyecto de urbanización tiene luz verde.

Incosol: La reforma de los 87 millones

El Ayuntamiento ya ha dado luz verde a una licencia de obras que en el Consistorio creen que puede ser histórica en el apartado de reformas hoteleras: 87,4 millones de euros. No obstante, se espera que haya una modificación del proyecto y que el desembolso llegue a los 150 millones, que fue la cifra que se anunció en la presentación del proyecto que lidera Pelayo Cortina Koplowitz. Las obras durarán entre 18 y 24 meses, y el emblemático establecimiento tendrá tras su reapertura tendrá 168 habitaciones, 140 de ellas con carácter sanitario y 28 como hotel de cinco estrellas.

Boho Club: Entre 47 y 87 millones

El establecimiento boutique de la Milla de Oro crecerá a través del Centro Forestal Sueco y pasará de 40 a 250 habitaciones. La delimitación tiene luz verde del Ayuntamiento, pero la inversión dependerá de la edificabilidad, que aún se desconoce. Si es la mínima, se quedará en 47,42 millones de euros y si alcanza la máxima el proyecto se disparará hasta los 86,68 millones, según el proyecto de la empresa sueca Boho Group. Antes de obtener la licencia de obra, los inversores deben lograr la aprobación del proyecto de urbanización. La empresa preservará 6.275 metros cuadrados de zonas verdes y hará un nuevo vial de servicio y una rotonda en la antigua N-340.

Don Pepe Gran Meliá: 40 millones para más suites

El Don Pepe Gran Meliá, cinco estrellas gran lujo, cerró sus puertas el pasado 16 de octubre. Inaugurado en 1964, el hotel sufrirá una reforma de 40 millones de euros centrada en crear 32 suites con las que el hotel pasará a tener el cien por cien de su oferta con vistas al mar. Sumará 56 suites y 187 habitantes y el coste de estar cerrado durante el año que durará la obra suma otros 20 millones de euros. Las obras llegarán también a la piscina, la terraza y los restaurantes.

Senator Marbella: Puesta a punto de 12 millones

El 31 de octubre finalizó el contrato entre la empresa que gestionaba el establecimiento de cuatro estrellas, Grupo Hoteles Playa, y la propietaria del inmueble, Inmobiliaria Prico. Tomará la alternativa Meliá, que espera reabrir el establecimiento en 2027 tras unas obras que, según ha podido saber SUR, costarán unos 12 millones de euros. Tendrá 190 habitaciones, cinco más.

Ramón Gómez de la Serna, 18: De apartamentos a 4 estrellas

El edificio de apartamentos turísticos del número 18 de la calle Ramón Gómez de la Serna se convertirá en un hotel de cuatro estrellas. El 21 de octubre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella aprobó un modificado del proyecto de ejecución de casi 2 millones de euros, que se suma a los 4,8 de la licencia de obras inicial. Tendrá unas 70 habitaciones y abrirá en 2026 y el proyecto está desarrollado por la empresa Samara Marbella.

Marbella Golf: Higuerón llega con Hilton

Higuerón Developments desembarca en la localidad con la adquisición del Marbella Golf Country Club y de la mano del gigante hotelero Hilton abrirá el primer Waldorf Astoria de España, tal y como adelantó SUR. La empresa fuengiroleña aún no ha desvelado la inversión en las instalaciones ni el número de habitaciones de este proyecto que responde al nombre de Higuerón Marbella Golf Resort, y que incluye el rediseño del conocido campo de golf.