Imagen del proyecto de 'pump track' que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Marbella. SUR

Así será la nueva pista para deportes sobre ruedas de Marbella

El 'skate park' de La Represa dejará paso a un circuito para BMX, monopatines, patines y patinetes, con zonas para usuarios de diferentes edades y niveles

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:41

Comenta

El circuito de 'skateboard' del Parque Arroyo de La Represa será sustituido por una pista apta para su utilización no sólo por monopatines, sino también ... por bicicletas tipo BMX, patines o patinetes. Se trata de un 'pump track', un tipo de circuito que surgió en los primeros años de este siglo y que no llegó a España hasta 2016. Ahora este parque urbano de Marbella que une el barrio de Santa María con el casco histórico albergará uno de ellos gracias a una inversión de algo más de 440.000 euros por parte del Ayuntamiento, que ha sacado a licitación una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses una vez que empiece la obra.

