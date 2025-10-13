Así será la nueva pista para deportes sobre ruedas de Marbella

El circuito de 'skateboard' del Parque Arroyo de La Represa será sustituido por una pista apta para su utilización no sólo por monopatines, sino también ... por bicicletas tipo BMX, patines o patinetes. Se trata de un 'pump track', un tipo de circuito que surgió en los primeros años de este siglo y que no llegó a España hasta 2016. Ahora este parque urbano de Marbella que une el barrio de Santa María con el casco histórico albergará uno de ellos gracias a una inversión de algo más de 440.000 euros por parte del Ayuntamiento, que ha sacado a licitación una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses una vez que empiece la obra.

La nueva pista, especifica el proyecto, busca «la usabilidad» por parte de todos los deportistas «sin renunciar a la creatividad y el buen diseño», por lo que se han incluido «elementos que den al parque un interés especial». El diseño se ha adaptado para que pueda ser utilizado no sólo por deportistas de las diferentes modalidades ('skates', BMX, 'rollers' y 'scooters'), sino atendiendo a la edad y el nivel técnico. El objetivo es que el circuito lo utilice «desde un usuario experimentado hasta un principiante que pueda evolucionar y progresar al siguiente nivel».

El 'pump track' se ha diseñado con dos zonas separadas e independientes, una para niños y principiantes y otra para usuarios medios y avanzados

Para ello, el 'pump track' se ha diseñado con dos zonas separadas e independientes, una para niños y principiantes y otra para usuarios medios y avanzados. El primero tiene un trazado triangular que serpentea entre los árboles, con varios peraltes, contraperaltes, y montículos ('dubbies') pequeños, con una anchura de entre 1,5 y 2 metros y una cuerda de 57 metros. El 'pump track' para usuarios medios y avanzados consta de dos anillos combinados entre sí, pero sin necesidad de tener que pasar de uno a otro, si bien ambos están a la misma altura. En estos dos anillos hay elementos de mayor dificultad como secuencias de peraltes, y de peraltes combinadas con montículos dobles o rectas de 'dubbies', entre otros.

Iluminación y accesos

El diseño, además, está pensado dentro de las posibilidades físicas de su ubicación para aprovechar al máximo la iluminación natural, evitando los posibles deslumbramientos o las zonas de sombra tanto de día como de noche. No obstante, también contará con postes de iluminación artificial.

El acceso a la nueva pista se seguirá realizando como hasta ahora por la parte superior, pero se sustituirán las escaleras que llevan a los caminos laterales por unas rampas del 6 por ciento de inclinación con barandillas en ambos lados. Junto a la entrada habrá una zona de estancia con dos bancos de hormigón armado y el acceso al 'pump track'. El recinto estará cerrado con una muro de hormigón de 50 centímetros de altura que se irá escalonando en función de la pendiente del terreno y que estará coronado por barras verticales de 150 centímetros de alto, además de contar con una puerta doble en el acceso desde la rotonda.

El proyecto se ha planteado con el propósito de crear «un espacio público de calidad sin modificar el entorno» y buscando la optimización del espacio y una «satisfactoria experiencia de uso»

Los caminos laterales llevarán a sendas zonas de descanso resueltas con bancos de hormigón armado, y desde la zona de descanso del lado oeste se accederá al espacio para niños y al adyacente, y se recolocará la fuente, además de los puntos de iluminación, que se situarán en el centro para evitar que sean tapados por las ramas de alguno de los 14 árboles y siete palmeras que hay alrededor. Además, en el circuito se han colocado elementos que sobresalen por encima de varios puntos del trazado para evitar las posibles interferencias entre los pilotos y los árboles.

En definitiva, el nuevo trazado del Parque del Arroyo de La Represa, indica el proyecto, nacerá con el propósito de crear «un espacio público de calidad sin modificar el entorno». La distribución, las dimensiones y la confección de los elementos buscan «la optimización» del recinto y «una satisfactoria experiencia de uso para los practicantes», a la vez que procura «minimizar» el mantenimiento de unos elementos sometidos a un uso «muy intensivo».