La nueva instalación fotovoltaica del Palacio de Ferias de Marbella dará luz a otros edificios municipales

El Ayuntamiento de Marbella está impulsando la mayor instalación fotovoltaica municipal con el proyecto de reconversión energética del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. ... El Consistorio ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad con la valoración energética de la instalación fotovoltaica prevista en el denominado «proyecto de rehabilitación sostenible, reconversión energética y adaptación al cambio climático» del Palacio.

El estudio técnico que tiene en sus manos el Ayuntamiento confirma que la planta solar que se está instalando en el inmueble —en el marco del proyecto de reforma integral que está ejecutando el gobierno municipal—, con 256,54 kW pico, permitirá cubrir más de la mitad del consumo eléctrico del edificio y generará excedentes suficientes para abastecer a varios inmuebles municipales cercanos.

En concreto, y según el informe, elaborado por Altiberia Energía, la producción anual estimada alcanzará los 412.350 kWh, frente a un consumo actual del Palacio de 320.436,66 kWh/año. Esto supone que el 55 por ciento de toda la energía generada podrá autoconsumirse directamente en el edificio, mientras que el 45 por ciento restante (185.557 kWh/año) se destinará a otros equipamientos municipales.

De la Policía al 'Serrano Lima'

El informe apunta a las alternativas que pueden ser posibles, y cita a la Policía Local, Bomberos, el edificio de Urbanismo y el Complejo Deportivo Serrano Lima. Estos son los equipamientos que pueden considerarse «próximos» teniendo en cuenta que aunque el límite legal para el autoconsumo compartido en dependencias asociadas a la instalación de generación está fijado actualmente en un radio de solo 500 metros, «existe un proyecto de ley en tramitación cuyo borrador sugiere ampliar esa distancia a 5 kilómetros, lo que permitiría asociar más consumidores a la instalación de generación», apunta el documento.

Para decidir los edificios que se beneficiarán el Ayuntamiento hará un estudio y aplicará «un coeficiente de reparto adecuado que permita aprovechar el máximo posible los excedentes»

En cualquier caso, el estudio advierte de que «el reparto de los excedentes fotovoltaicos que pueden ser aprovechados en diversos edificios municipales, dependerá de los consumos eléctricos de los mismos y su distribución diaria», por lo que antes «será necesario estudiar específicamente cada edificio». Por tanto, la decisión de si la energía que genere la nueva instalación fotovoltaica del Palacio de Congresos va a parar a uno o varios edificios municipales dependerá de ese estudio. Y se adoptará bajo la premisa de «aplicar un coeficiente de reparto adecuado que permita aprovechar el máximo posible los excedentes fotovoltaicos obtenidos», agregan desde el Ayuntamiento.

Una reforma de 2,8 millones

La sostenibilidad energética es uno de los cambios que experimentará el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella en el proceso de reforma integral, que se está acometiendo con un presupuesto de 2,8 millones de euros. 2,3 millones de euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la UE – Next Generation, a los se sumarán otros 500.000 euros de fondos municipales para la posterior domotización del espacio.

La reforma incluye la colocación de una placa única de unos 4.000 metros cuadrados —sobre la que se instalarán las placas solares—, el cambio de todas las luminarias y de la climatización, así como el recubrimiento final del edificio para que se pueda recoger agua de lluvia y se reconduzca a una serie de tanques para almacenarla y poder regar los jardines anexos.