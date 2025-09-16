Nueva Andalucía contará con su propio programa de actividades gratuitas en el World Wellness Weekend 2025

Nueva Andalucía contará con su propio programa de actividades gratuitas del evento World Wellness Weekend (WWW) 2025 el próximo viernes 19 de septiembre en el ... Espacio Polivalente. La concejala del Distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha explicado que «la agenda de esta iniciativa, dedicada al bienestar más importante a nivel mundial con 155 países participantes y casi 3.000 ciudades, entre ellas la nuestra, se desarrollará desde las 16.30 a las 20.30 horas». Además, ha detallado que arrancará con iniciación al yoga para todos, a cargo de Pedro Atienza, y le seguirá en horario de 17.30 a 19.30 horas una circuito de bienestar con un taller de salud facial (con Diana Díaz) y otro de cosmética natural y casera, de la mano de Belén Díez de Oñate; así como quiromasaje y constelaciones familiares, con Pilar Moyano Álvarez y May Roca Gil.

De igual modo, los asistentes tendrán a su alcance un botiquín de reflexología e iniciación al masaje tailandés (con Lucía Romero); rejuvenece con yoga facial (Masha Mineeva) y un taller especial saludable de repostería creativa, impartido por Ketty Morilla. Posteriormente, desde las 19.30 horas tendrá lugar 'yoga gamberro para todos' y a las 20.00 horas, la actividad 'Nos divertimos con Lilo & Stich', consistente en un 'flashmob'.

Gymkhana, olimpiadas ambientales y Master Chef

Asimismo, ha resaltado que, en el caso de los niños, en horario de 16.30 a 19.30 horas, disfrutarán de «divertidas» actividades como una gymkana del desperdicio alimentario, las olimpiadas 'Medio Ambiente en Juego' o el 'Máster Chef de chuches saludables'. Además, ha apuntado que por la mañana, el CEIP José Banús «realizará también una jornada dedicada al pilates, una exhibición de parapente, mostrará un testimonio motivador y de superación y tendrán también una actividad de 'yoga gamberro'».

«Marbella tiene uno de los programas más amplios, más llamativos y con más contenido de esta acción» Lucía Romero Embajadora del WWW en España

Por su parte, la embajadora del WWW en España, Lucía Romero, ha señalado que «la ciudad tiene uno de los programas más amplios, más llamativos y con más contenido de esta acción» y ha apuntado que «lo que nos faltaba era esta sorpresa de poder contar también con Nueva Andalucía, además de con Marbella y San Pedro Alcántara, y esperamos incorporar el año que viene Puerto Banús».

«Lo que queremos es que el bienestar llegue a todos los rincones de la ciudad y que todos puedan disfrutar de actividades gratuitas», ha aseverado, mientras que la coordinadora de la Asociación CADI en esta iniciativa, Inés Castellanos, ha mostrado su satisfacción por formar parte de la acción social de la misma y poder obtener fondos para sus fines. Ha especificado que, en el caso del Espacio Polivalente de Nueva Andalucía, «vamos a estar vendiendo gorras, camisetas, un kit para la caminata solidaria del sábado y después vamos a dar una pequeña merienda para hacer una pequeña recaudación que será a un precio popular». Para participar en las actividades que se celebran en el mencionado edificio municipal es necesario inscribirse en el teléfono 618 771 012.