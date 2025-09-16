Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala del Distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, y la embajadora del WWW en España, Lucía Romero, han presentado las actividades. SUR

Nueva Andalucía contará con su propio programa de actividades gratuitas en el World Wellness Weekend 2025

La jornada se desarrollará el 19 de septiembre en el Espacio Polivalente con actos para todas las edades

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:32

Nueva Andalucía contará con su propio programa de actividades gratuitas del evento World Wellness Weekend (WWW) 2025 el próximo viernes 19 de septiembre en el ... Espacio Polivalente. La concejala del Distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha explicado que «la agenda de esta iniciativa, dedicada al bienestar más importante a nivel mundial con 155 países participantes y casi 3.000 ciudades, entre ellas la nuestra, se desarrollará desde las 16.30 a las 20.30 horas». Además, ha detallado que arrancará con iniciación al yoga para todos, a cargo de Pedro Atienza, y le seguirá en horario de 17.30 a 19.30 horas una circuito de bienestar con un taller de salud facial (con Diana Díaz) y otro de cosmética natural y casera, de la mano de Belén Díez de Oñate; así como quiromasaje y constelaciones familiares, con Pilar Moyano Álvarez y May Roca Gil.

