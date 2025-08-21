Nombran en Marbella una rotonda en homenaje a Antonio de Fortuny La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado la figura del abogado y empresario como «uno de los destacados impulsores del desarrollo económico y social de Marbella»

Marbella ha rendido homenaje Antonio de Fortuny y Maynés, una de las figuras destacadas en la proyección internacional de la ciudad, con la inauguración de ... una glorieta que lleva su nombre en Nueva Andalucía. La alcaldesa ha subrayado que esta iniciativa, aprobada recientemente en sesión plenaria, «responde al deseo de reconocer públicamente la trayectoria de una persona que apostó por Marbella en un momento clave para su desarrollo, y que contribuyó decididamente a situarla en el mapa del turismo y la inversión de alto nivel». «Antonio de Fortuny fue mucho más que un brillante abogado», ha afirmado Muñoz. «Fue un visionario que supo ver el potencial de esta tierra cuando aún no era evidente para muchos», ha indicado.

Muñoz ha concluido afirmando que «nombrar esta glorieta en su honor no es solo un gesto simbólico, sino un acto de justicia y de gratitud hacia una figura que dejó una huella profunda en nuestra historia reciente». Además, ha agradecido a la familia del homenajeado «su compromiso con mantener viva su memoria y su generosidad al compartir este momento con toda la ciudadanía». Por su parte, Carlos de Fortuny, uno de los nietos del homenajeado, ha afirmado que su abuelo «fue un pionero, que cuando llegó a Marbella supo ver la oportunidad de crecimiento del municipio».

