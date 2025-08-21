Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante el homenaje. Josele

Nombran en Marbella una rotonda en homenaje a Antonio de Fortuny

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado la figura del abogado y empresario como «uno de los destacados impulsores del desarrollo económico y social de Marbella»

María Albarral

Marbella

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:19

Marbella ha rendido homenaje Antonio de Fortuny y Maynés, una de las figuras destacadas en la proyección internacional de la ciudad, con la inauguración de ... una glorieta que lleva su nombre en Nueva Andalucía. La alcaldesa ha subrayado que esta iniciativa, aprobada recientemente en sesión plenaria, «responde al deseo de reconocer públicamente la trayectoria de una persona que apostó por Marbella en un momento clave para su desarrollo, y que contribuyó decididamente a situarla en el mapa del turismo y la inversión de alto nivel». «Antonio de Fortuny fue mucho más que un brillante abogado», ha afirmado Muñoz. «Fue un visionario que supo ver el potencial de esta tierra cuando aún no era evidente para muchos», ha indicado.

