Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, durante su intervención en el pleno. Josele

El nivel de endeudamiento centra el debate político en el pleno de Marbella

El PP asegura haber «devuelto la solvencia» al Ayuntamiento y cifra en 45 millones de euros la liquidez en las arcas municipales

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:00

No era difícil imaginar. Sobre la mesa un nuevo préstamo y un plan de juste, acompañado por una serie de expedientes de modificaciones de crédito, ... así que todo apuntaba a que la deuda y los presupuestos iban a centrar el debate política de la sesión extraordinaria celebrada este viernes día 12. El importe del primero: 16,7 millones de euros, y el motivo: pagar las indemnizaciones recocidas por los tribunales en cuatro sentencias judiciales derivadas de esos convenios urbanísticos de imposible ejecución de la época del saqueo de Jesús Gil. El del segundo: 7,4 millones de euros para impulsar una serie de inversiones de interés público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  4. 4 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  5. 5 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  6. 6

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Andalucía ya supera la media española de gasto sanitario por habitante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El nivel de endeudamiento centra el debate político en el pleno de Marbella

El nivel de endeudamiento centra el debate político en el pleno de Marbella