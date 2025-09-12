El nivel de endeudamiento centra el debate político en el pleno de Marbella

No era difícil imaginar. Sobre la mesa un nuevo préstamo y un plan de juste, acompañado por una serie de expedientes de modificaciones de crédito, ... así que todo apuntaba a que la deuda y los presupuestos iban a centrar el debate política de la sesión extraordinaria celebrada este viernes día 12. El importe del primero: 16,7 millones de euros, y el motivo: pagar las indemnizaciones recocidas por los tribunales en cuatro sentencias judiciales derivadas de esos convenios urbanísticos de imposible ejecución de la época del saqueo de Jesús Gil. El del segundo: 7,4 millones de euros para impulsar una serie de inversiones de interés público.

«No se acuerdan de dónde venimos», espetó a la oposición el el concejal de Hacienda y portavoz del gobierno municipal, Félix Romero. Y de donde viene Marbella es de tener un Ayuntamiento disuelto tras una época en la que —detalló Romero— «directamente faltaban en la caja» 200 millones de euros, en la que había «una deuda inmediata» de cerca de 350 millones en favor de Hacienda, la Seguridad Social y otros terceros, y en la que se firmaban convenios «de imposible cumplimiento» que generaban indemnizaciones. Hasta 200 millones de euros estimó el Ayuntamiento que podía elevar las indemnizaciones por esos convenios, fundamentalmente, y por otros desmanes. «Una cantidad, imposible de asumir», agregó.

Los populares aprueban en solitario un préstamo a Hacienda que implica un plan de ajuste que no afecta a servicios públicos

No tuvo que hacer frente a esas indemnizaciones el Ayuntamiento cuando se reclamaban después de cinco años, pero en 2021 el Tribunal Supremo cambio de criterio y elevó a quince años el plazo de prescripción. De ahí han nacido cuatro sentencias que el Ayuntamiento va a financiar mediante su adhesión al Fondo de Ordenación, un instrumento del Ministerio de Hacienda que permite que los particulares cobren la cantidad reconocida por los tribunales de una sola a través del ICO y que el Consistorio abone un bajo tipo de interés. El importe, con los intereses, asciende a 16,7 millones de euros, y el plazo de la financiación es de diez años, con dos de carencia, pero la adhesión a este Fondo implica un nuevo plan de ajuste, en este caso hasta 2041. El préstamo salió adelante con el voto en contra de toda la oposición.

De la corrupción a la solvencia

«Es la cuarta vez que piden este Fondo en los últimos cinco años», 101,8 millones de euros, apunto la portavoz socialista, Isabel Pérez, que acusó a los populares de hacer del de Marbella «uno de los ayuntamientos de España con más deuda financiera» y de llevar al Consistorio «a la ruina». En este mismo sentido, Daniel Mahiquez, de Opción Sampedreña (OSP), situó en más de 300 millones de euros la deuda municipal entre pública y privada y se preguntó hasta dónde subiría la deuda por habitante si en 2024 era de 401 euros. «Están teniendo suerte con los ingresos, si se les acaba, el municipio entrará en colapso», agregó.

La oposición acusa al equipo de gobierno de llevar a Marbella «a la ruina» y de tener «suerte» con la subida de ingresos

Con la «suerte» el edil de OSP se refería al incremento continuado que están teniendo los ingresos, un crecimiento del 6% interanual, según apuntó el edil de Hacienda. Romero asegura que el plan de ajuste es «cosmético», puesto que sirve para estructura la deuda «sin afectar» servicio municipal alguno.

Después de haber hecho frente a todas las obligaciones, de haber registrado un superávit de ocho millones de euros y de haber incrementado en más de 10 millones de euros la recaudación, el concejal de Hacienda no dudó en asegurar: «Quien nos endeudó fue un gobierno corrupto y nosotros hemos devuelto la solvencia este Ayuntamiento». Romero recordó que «la solvencia es poder pagar lo que se debe» y cifró en 45 millones de euros la cantidad líquida que hay actualmente en las arcas municipales.