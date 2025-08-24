Nico3DTech: el sueño de un adolescente de Marbella que ya construye robots

Apenas acaba de entrar en la adolescencia y ya ha creado un perro robot réplica del de Boston Dynamics. Nicolás Ortega es un joven de ... Marbella apasionado por la robótica y la electrónica que empezó a hacer circuitos eléctricos con tan solo tres años. Su abuelo, Jesús Ribón, ha sido durante décadas electricista y técnico de mantenimiento del Hotel Don Carlos y le ha enseñado todos sus conocimientos en la materia. «Su apoyo ha sido esencial para mí y desde pequeño he ido aprendiendo a su lado», reconoce el adolescente.

Ambos han trabajado duro en la casa de campo familiar ubicada en Ojén donde se pasaban las horas «entre cables, bobinas y generadores».

A los siete años, Nicolás ya programaba microcontroladores y ahondó en su formación autodidacta. «Hubo un momento en el que mi abuelo ya me había enseñado todo lo que él sabía y tuve que ponerme a estudiar a través de Youtube», asegura a la vez que destaca que «las instrucciones de los productos de Arduino estaban bien documentadas y me las memorizaba a la vez que empecé a seguir a influencers que sabían del tema».

Viendo el desarrollo del joven en este ámbito, sus padres le habilitaron un taller propio en Benalmádena y lo apuntaron a la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital (EVAD) de Málaga. A los doce años le regalaron una impresora 3D y, a partir de ahí, el jóven empezó a construir sus propios robots. «Mi desafío más grande hasta el momento ha sido replicar el perro de Boston Dynamics desde cero. Lo vi en un anuncio y me gustó y a partir de ahí empecé a investigar para hacerme uno igual», asevera.

Así pues, el joven diseñó las piezas en el ordenador y las sacó con su impresora en 3D. Tras un año de trabajo ya tiene su perro al que ha llamado cariñosamente José Luis el cual se pone de pie, anda y se sienta.

Nico3DTech

A pesar de su corta edad, Nicolás tiene las cosas muy claras. «Mi sueño es poder vivir el día de mañana de mi pasión», confiesa a diario SUR. En este sentido, este adolescente ya ha creado su propia marca, 'Nico3DTech', para convertirla en un futuro en su empresa tecnológica. «Ahora voy a empezar a mostrar las cosas que hago y los proyectos que voy sacando para ir creciendo y lo que espero es poder poner mi propia compañía en marcha», asevera con rotundidad.

Nicolás pasa horas en su taller y crea también sus propios diseños para imprimir. «Siempre hay algo que hacer y algo en lo que mejorar», matiza. Este joven se ha convertido en un punto de referencia para muchos profesionales del sector que lo ven como «una apuesta segura de futuro». A su corta edad ha demostrado que el talento se puede desarrollar desde pequeño y la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de apoyar el autoaprendizaje.

El joven continúa sus estudios reglados de la ESO mientras los compagina con el aprendizaje de robótica y electrónica. Aparte del gran manejo que demuestra de su impresora 3D, el adolescente está desarrollando videojuegos y nuevos robots.