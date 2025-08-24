Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El joven Nicolás Ortega en su taller durante el proceso de creación de su perro José Luis, réplica del robot de Boston Dynamics. SUR

Nico3DTech: el sueño de un adolescente de Marbella que ya construye robots

Con tan solo tres años montaba circuitos eléctricos y a los trece, Nicolás Ortega, acaba de crear su propia marca tecnológica

María Albarral

Marbella

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:59

Apenas acaba de entrar en la adolescencia y ya ha creado un perro robot réplica del de Boston Dynamics. Nicolás Ortega es un joven de ... Marbella apasionado por la robótica y la electrónica que empezó a hacer circuitos eléctricos con tan solo tres años. Su abuelo, Jesús Ribón, ha sido durante décadas electricista y técnico de mantenimiento del Hotel Don Carlos y le ha enseñado todos sus conocimientos en la materia. «Su apoyo ha sido esencial para mí y desde pequeño he ido aprendiendo a su lado», reconoce el adolescente.

