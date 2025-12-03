'Navidad Entre Vecinos' celebra su cuarta edición con más de 20 actividades en toda Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado la cuarta edición del programa 'Navidad Entre Vecinos', una iniciativa impulsada por la delegación de Participación Ciudadana junto a ... las asociaciones vecinales del municipio con el objetivo de fomentar la convivencia y las tradiciones durante las fiestas y que este año celebrará un total de 21 actividades en distintos puntos de la localidad. El concejal del ramo, Enrique Rodríguez, ha subrayado que «este programa, integrado en la agenda de la delegación de Fiestas, no solo enriquece la oferta navideña, sino que también pone en valor el compromiso y el esfuerzo de los colectivos, que trabajan durante todo el año para mejorar la calidad de vida de sus barrios».

La agenda en Marbella, que se completará con otras citas en San Pedro Alcántara, arrancará este 5 de diciembre con una buñolada organizada por la A.V. El Barrio, a partir de las 17.00 horas, y una chocolatada de la A.V. Las Albarizas en la plaza del Teatro Ciudad de Marbella, también a la misma hora. El 7 de diciembre, la asociación Antonio Maíz Viñals realizará su tradicional zambomba en la plaza Don José Antonio Pérez Cervera a las 19.00 horas.

Fiestas infantiles y chocolatadas

Continuará el 11 de diciembre con un encuentro de asociaciones y la presentación del resumen anual de 2025, mientras que el día 12, la A.V. Fernando de los Ríos ofrecerá una chocolatada en la calle Juanar, a las 17.00 horas, con la actuación de Amanda Liñam. El 19 de diciembre, en la calle Sol, se celebrará una fiesta infantil con la visita de Papá Noel, organizada por El Barrio. Por su parte, la asociación Vázquez Clavel desarrollará el 23, en la plaza González Badía, una fiesta infantil a las 17.30 horas y, posteriormente, el día 28 unas precampanadas con chocolatada, en el mismo punto.

Rodríguez ha detallado que, como complemento a estas acciones, el Ayuntamiento ha editado trípticos informativos con el detalle de todas las actividades para facilitar la participación vecinal. Además, se han organizado excursiones socioculturales como visitas al Museo de Belenes de Mollina, al municipio de Rute o al espectáculo de luces del Jardín Botánico de Málaga. También se desarrollará durante todo el mes la iniciativa 'Navidad entre vecinos: vamos al cine', que permitirá a las asociaciones programar salidas a distintas proyecciones con grupos de hasta 25 personas.