El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, con representantes vecinales. Josele

'Navidad Entre Vecinos' celebra su cuarta edición con más de 20 actividades en toda Marbella

La agenda arrancará el día 5 con una buñolada de la Asociación de Vecinos El Barrio y una chocolatada en Las Albarizas y terminará en la plaza González Badía con una fiesta infantil el 23 y precampanadas con chocolate el 28

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:37

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado la cuarta edición del programa 'Navidad Entre Vecinos', una iniciativa impulsada por la delegación de Participación Ciudadana junto a ... las asociaciones vecinales del municipio con el objetivo de fomentar la convivencia y las tradiciones durante las fiestas y que este año celebrará un total de 21 actividades en distintos puntos de la localidad. El concejal del ramo, Enrique Rodríguez, ha subrayado que «este programa, integrado en la agenda de la delegación de Fiestas, no solo enriquece la oferta navideña, sino que también pone en valor el compromiso y el esfuerzo de los colectivos, que trabajan durante todo el año para mejorar la calidad de vida de sus barrios».

