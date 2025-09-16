Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del taller 'Xilografía experimental a color'. SUR

El Museo del Grabado Español albergará un taller de xilografía experimental a color

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:33

El Museo del Grabado Español Contemporáneo albergará el taller de 'Xilografía experimental a color' desde el 1 de octubre al 4 de diciembre, dentro de ... una actividad donde cada participante tallará los dibujos o diseños sobre una matriz de madera que posteriormente será entintada y estampada sobre papel. Impartida por María José Montañés, está dirigida a todos los públicos, a partir de los 13 años de edad y se realizará los miércoles de 16.30 a 20.30 horas y los jueves de 10.00 a 14.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Museo del Grabado Español albergará un taller de xilografía experimental a color

El Museo del Grabado Español albergará un taller de xilografía experimental a color