El Museo del Grabado Español albergará un taller de xilografía experimental a color

El Museo del Grabado Español Contemporáneo albergará el taller de 'Xilografía experimental a color' desde el 1 de octubre al 4 de diciembre, dentro de ... una actividad donde cada participante tallará los dibujos o diseños sobre una matriz de madera que posteriormente será entintada y estampada sobre papel. Impartida por María José Montañés, está dirigida a todos los públicos, a partir de los 13 años de edad y se realizará los miércoles de 16.30 a 20.30 horas y los jueves de 10.00 a 14.00 horas.

Los interesados pueden inscribirse en la sede de la pinacoteca (calle Hospital Bazán s/n) o descargar el boletín en el siguiente enlace: linktr.ee/grabadomania y enviarlo al correo info@museodelgrabado.es. El precio del curso es de 200 euros, aunque se contempla un 50 por ciento de descuento para residentes en Marbella o alumnos habituales del Taller del Museo.

El plazo para apuntarse estará abierto hasta las 14.00 horas del día 26 de septiembre. Para más información, se pueden dirigir al email anterior o al teléfono del Museo 952 93 88 40.