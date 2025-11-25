Muñoz destaca la apuesta por el fomento del deporte con la nueva edición de los Juegos Escolares de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el fomento del deporte entre los más jóvenes, con una nueva edición ... de los 'Juegos Escolares', una iniciativa municipal que este curso movilizará a más de 8.000 alumnos de todos los niveles educativos. La regidora ha señalado, durante su visita al 'Pequemaratón', que se trata de «una de las pruebas más importantes del programa», que se celebra hoy y mañana miércoles en los campos de fútbol de la zona de Arroyo Primero y que reúne a 800 escolares de 16 centros del municipio.

Muñoz, que ha estado acompañada por el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha subrayado que «esta iniciativa no solo promueve la actividad física, sino también valores fundamentales como la convivencia, la igualdad y el trabajo en equipo». La actividad está dirigida a alumnos de primero y segundo de Primaria y en ambas jornadas se desarrolla entre las 10.00 y las 13.00 horas mediante un sistema de estaciones rotativas en dos circuitos diferenciados.

La primera edil también ha recordado que el Ayuntamiento ofrece durante el invierno más de 4.000 plazas en escuelas deportivas municipales, una cifra que asciende a 6.000 en verano, «siempre con precios simbólicos y pensando en las familias, para que ningún menor se quede sin acceso al deporte por motivos económicos». En la jornada de hoy han participado los centros Las Chapas, Los Olivos, María Auxiliadora I, Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa, Colegio Sueco, Valdeolletas y Xarblanca; mientras que mañana miércoles será el turno de Antonio Machado, Ecos, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Las Albarizas, Mario Vargas Llosa y Vicente Aleixandre.