La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, en el 'Pequemaratón'. SUR

Muñoz destaca la apuesta por el fomento del deporte con la nueva edición de los Juegos Escolares de Marbella

La iniciativa municipal movilizará este curso a más de 8.000 alumnos de todos los niveles educativos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el fomento del deporte entre los más jóvenes, con una nueva edición ... de los 'Juegos Escolares', una iniciativa municipal que este curso movilizará a más de 8.000 alumnos de todos los niveles educativos. La regidora ha señalado, durante su visita al 'Pequemaratón', que se trata de «una de las pruebas más importantes del programa», que se celebra hoy y mañana miércoles en los campos de fútbol de la zona de Arroyo Primero y que reúne a 800 escolares de 16 centros del municipio.

