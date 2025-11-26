Movilidad, deportes y regeneración urbana, prioridades de inversión de Marbella en 2026

La mejora de la movilidad, el aparcamiento, la seguridad vial y el saneamiento en barrios y urbanizaciones; la creación de «más y mejores» instalaciones deportivas ... y espacios al aire libre; y el impulso del comercio, el turismo y las pymes a través de la regeneración del tejido urbano serán las prioridades de inversión del gobierno municipal de Marbella durante 2026 junto a la creación de «más plazas y mejores servicios» para mayores y colectivos vulnerables. Son las consecuencias que tendrán los proyectos plasmados en el presupuesto que ha aprobado inicialmente el pleno del Ayuntamiento el pasado martes. «Y no se trata de una lista de deseos; es un presupuesto anclado en contratos, proyectos redactados y obras sobre el terreno», precisa, en declaraciones a SUR, el concejal de Obras, Diego López.

En 2026 arrancarán actuaciones de calado como el aparcamiento y acondicionamiento de espacios deportivos en la zona del Albergue África, un proyecto de 24,39 millones de euros de inversión; o la urbanización del entorno y el acceso —por la carretera de Ojén— a la futura Ciudad de la Justicia, que supondrá un desembolso en tres años de 19,72 millones de euros. Estas iniciativas tienen ya su reflejo presupuestario dentro de los más de 28 millones de euros de inversión que moviliza el gobierno municipal para Marbella Nueva Andalucía y Las Chapas, y que se incluyen en un programa de inversiones que alcanza los 67,8 millones de euros, que se elevarán hasta los 85 millones con las operaciones de patrimonio municipal del suelo que dejarán los desarrollos urbanísticos.

Actividad económica

En 2026 el Ayuntamiento también «cuidará la economía local y las pymes» con un Plan de Regeneración Urbana dotado con 1,5 millones de euros que servirá para «mejorar aceras, seguridad vial, parques y espacios vinculados a la actividad comercial», según ha explicado López. Junto a esto, el Consistorio «pondrá en valor» el patrimonio, el comercio y el turismo con actuaciones en Mercado Central; la adecuación del circuito para visitar el Castillo de Marbella; las reformas del edificio histórico del Ayuntamiento, del Palacio de Ferias o la de la antigua sede de la Oficina de Turismo en el edificio de La Fontanilla, que pasará a convertirse en un centro multifuncional.

Además, habrá cambios en barrios y distritos; y se mejorará la movilidad y los accesos, con actuaciones como la de la reordenación viaria y embellecimiento de las medianas que van desde la Glorieta Manuel de Haro al Arco de Marbella y de Puente Romano al Centro Forestal Sueco.

Deportes y educación

En deportes, la inversión más importante es la del estadio de atletismo de Nueva Andalucía (12,25 millones). También habrá espacio para convertir el 'skate park' del Parque Arroyo de la Represa en una pista apta para su utilización no sólo por monopatines, sino también por bicicletas tipo BMX, patines o patinetes ('pump track'); y la ampliación y adecuación de instalaciones.

En el ámbito educativo, destaca el proyecto para el confort térmico de los centros educativos, al que el Consistorio dedicará 2,5 millones de euros con el fin de que la climatización llegue a las aulas y espacios comunes de todos los centros educativos del municipio, que se sumarán a los 300.000 euros que aportará la Junta de Andalucía; y la reforma del CEIP Nuestra Señora del Carmen. El confort se mejorará también en parques infantiles y espacios vecinales abiertos con la creación de sombras.