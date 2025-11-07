Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El objetivo es fomentar la práctica del atletismo de una forma lúdica, promover hábitos de vida saludable y sensibilizar sobre el uso de espacios naturales. SUR

Un millar de niños participarán en el cross de los Juegos Deportivos Escolares de Marbella

La prueba, que disputarán alumnos de Primaria y Secundaria de 20 centros educativos, se celebrará del 11 al 13 de noviembre en el parque de Nagüeles

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:05

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una nueva edición de la prueba de cross de los Juegos Deportivos Escolares, que reunirá del 11 al 13 ... de noviembre a un millar de alumnos de Primaria y Secundaria en el parque de Nagüeles. La actividad se desarrollará en tres jornadas en horario de 10.00 a 13.00 horas: el martes 11 participarán los escolares de tercero y cuarto de Primaria (categoría benjamín); el miércoles 12 será el turno de quinto y sexto de Primaria (categoría alevín), y el jueves 13 competirán los estudiantes de primero y segundo de ESO (categoría infantil).

