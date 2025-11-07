Un millar de niños participarán en el cross de los Juegos Deportivos Escolares de Marbella La prueba, que disputarán alumnos de Primaria y Secundaria de 20 centros educativos, se celebrará del 11 al 13 de noviembre en el parque de Nagüeles

El objetivo es fomentar la práctica del atletismo de una forma lúdica, promover hábitos de vida saludable y sensibilizar sobre el uso de espacios naturales.

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una nueva edición de la prueba de cross de los Juegos Deportivos Escolares, que reunirá del 11 al 13 ... de noviembre a un millar de alumnos de Primaria y Secundaria en el parque de Nagüeles. La actividad se desarrollará en tres jornadas en horario de 10.00 a 13.00 horas: el martes 11 participarán los escolares de tercero y cuarto de Primaria (categoría benjamín); el miércoles 12 será el turno de quinto y sexto de Primaria (categoría alevín), y el jueves 13 competirán los estudiantes de primero y segundo de ESO (categoría infantil).

El objetivo principal de la iniciativa es fomentar la práctica del atletismo de una forma lúdica, promover hábitos de vida saludable desde edades tempranas y sensibilizar sobre el uso de espacios naturales como entorno para la actividad física. Asimismo, la prueba permite aplicar en un entorno real los conocimientos sobre condición física adquiridos en clase. En total, participarán 20 centros educativos del término municipal, con un máximo de 50 alumnos por colegio y el Consistorio ha dispuesto un servicio gratuito de transporte escolar para facilitar su asistencia.

