Melody encabezará el cartel musical de la Feria de San Pedro Alcántara

La cantante Melody encabezará el cartel musical de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara, que se desarrollará del 14 al 20 de octubre ... en el recinto de La Caridad y que contará con el artista Juanjo Alcántara como pregonero. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha desgranado hoy las principales actividades de esta edición junto al teniente alcalde sampedreño, Javier García; la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, y el pregonero y ha subrayado que «es un evento muy esperado por todos que volverá a desarrollarse en un espacio del que nos sentimos muy orgullosos y que se ha consolidado como epicentro de grandes celebraciones». La regidora ha avanzado que «contaremos como novedad con una gala pre-feria, que tendrá lugar este domingo día 28 en la plaza de la Iglesia, a partir de las 12.00 horas, con música en directo con DJ, espectáculos de tango y sevillanas y un concurso de pasodobles».

La primera edil ha detallado que la feria arrancará oficialmente el lunes día 14, a las 18.00 horas, con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que estará acompañado por la Banda de Música Ramón Mayén y la animación 'Viva la feria' y 'Toros y toreros'. A las 21.00 horas, se realizará el encendido del alumbrado y la apertura del recinto ferial en la rotonda María del Carmen Álvarez Mora, con la actuación de Juanlu Montoya. A continuación, tendrá lugar el pregón a cargo del artista Juanjo Alcántara, que, como ha destacado, «ha llevado el nombre de San Pedro y el flamenco allá donde ha ido» y la jornada se cerrará con la coronación de la reina, rey, mises, damas y caballeros, además de la elección de la reina popular.

Los Rebeldes, Los Mojinos y el Día del Niño

La alcaldesa ha asegurado que «la música es un pilar fundamental de la feria y esta edición será de primer nivel» y ha indicado que por el Auditorio del Recinto Ferial pasarán grupos consagrados como Los Rebeldes y Mojinos Escozíos, los finalistas de 'Se llama copla' y la cantante Melody, representante de España en la última edición de Eurovisión, que ofrecerá una actuación el domingo día 19, a las 23.00 horas. Además, el Palenque Municipal «se consolida como punto de reunión para familias y amigos» y albergará a academias de baile locales y los espectáculos del Divo de la Canción Hoffman, el grupo 80ers, el Dúo Arenal, Juanjo Alcántara, y una tarde joven con dj's del municipio.

«La feria cuida especialmente a los más pequeños y a quienes tienen necesidades especiales», ha añadido la regidora, quien ha especificado que el martes 15 se celebrará el Día del Niño con precios especiales de 2,50 euros en las atracciones en general y 3,50 en recorridos único. Además, el jueves 16 habrá una tarde infantil, a las 18.30 horas en el auditorio, con el espectáculo 'Los Misterios Mágicos' de Mimosín, que también contará con talleres de maquillaje, dibujo, tatuajes temporales y globoflexia.

Ha indicado que «seguimos manteniendo los días con horario libre de ruido, que serán el jueves 16 y el sábado 18, para que las personas con sensibilidad sensorial puedan disfrutar de este espacio sin dificultades» y ha explicado que el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) «gestionará la entrega de pulseras a personas con movilidad reducida, para que tengan prioridad a la hora de montarse en las atracciones mecánicas».

Mayores y caballistas

Los mayores también serán protagonistas el miércoles 15, Día del Mayor, con un almuerzo de convivencia en su caseta para los socios del Centro de Participación Activa I y II de San Pedro y, el resto de la semana, podrán disfrutar de las actuaciones de 'Se llama copla' y los coros 'Aires del sur', 'La amistad' y los de los propios centros. La alcaldesa ha resaltado la presencia especial este año de los caballistas, con pasacalles durante el miércoles 15 y el jueves 16, y el tradicional paseo de la peña 'Las Espuelas' el viernes 17.

Por último, ha indicado que «el momento más emotivo de toda la semana llegará el domingo día 19, con la tradicional misa y posterior procesión de nuestro Patrón, San Pedro Alcántara' y ha anunciado que, como novedad, habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales, bajo el título 'Magia visual', que comenzará a las 22.00 horas y será visible desde el recinto ferial.

La primera edil ha agradecido «el esfuerzo y el compromiso de todas las delegaciones implicadas, colectivos y fuerzas de seguridad para hacer posible un evento que esperamos que todo el mundo disfrute». Por su parte, Juanjo Alcántara, ha afirmado que «dar el pregón de mi pueblo me llena de orgullo y de felicidad» y ha animado a la ciudadanía «a compartir una de las mejores ferias de la Costa del Sol».