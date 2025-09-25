Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presentado el programa de la Feria de San Pedro Alcántara. SUR

Melody encabezará el cartel musical de la Feria de San Pedro Alcántara

Las fiestas, que se celebrarán del 14 al 20 de octubre en el recinto de La Caridad, tendrá como pregonero al artista Juanjo Alcántara

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:35

La cantante Melody encabezará el cartel musical de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara, que se desarrollará del 14 al 20 de octubre ... en el recinto de La Caridad y que contará con el artista Juanjo Alcántara como pregonero. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha desgranado hoy las principales actividades de esta edición junto al teniente alcalde sampedreño, Javier García; la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, y el pregonero y ha subrayado que «es un evento muy esperado por todos que volverá a desarrollarse en un espacio del que nos sentimos muy orgullosos y que se ha consolidado como epicentro de grandes celebraciones». La regidora ha avanzado que «contaremos como novedad con una gala pre-feria, que tendrá lugar este domingo día 28 en la plaza de la Iglesia, a partir de las 12.00 horas, con música en directo con DJ, espectáculos de tango y sevillanas y un concurso de pasodobles».

