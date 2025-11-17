Meliá no acude a la reunión de la Junta por el despido colectivo del hotel Senator Marbella

La mediación de la Consejería de Empleo en el conflicto por el despido colectivo de los 107 trabajadores del hotel Senator Marbella no ha doblegado ... los planes de Meliá. La cadena hotelera no se presentó a la reunión convocada en Sevilla por el departamento que dirige Rocío Blanco, adelantada por SUR, y que que contó con la presencia del presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), José Manuel Gómez.

A la cita en el seno del Centro de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía sí acudieron la propietaria del edificio, Inmobiliaria Prico, y Grupo Hoteles Playa, la empresa que ha estado explotando el establecimiento hasta el pasado 31 de octubre. Meliá pasará a hacerse cargo del hotel tras su reforma y a la vista del posicionamiento que no está adoptando no está dispuesta a subrogar a la plantilla y aplicarle un ERTE hasta que finalice en 2027 la reforma del hotel que acometerá antes de su reapertura.

Noticia relacionada La Consejería de Empleo media en el conflicto del despido colectivo del hotel Senator Marbella

Las partes se han dado otra oportunidad convocando una nueva reunión para este miércoles en el Servicio de Mediación de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) de Málaga.

El respeto y «la angustia» de 107 trabajadores

CCOO, que representa a la plantilla, ha cargado contra Meliá por «prolongar la incertidumbre y la angustia» de 107 trabajadores con su actitud «profundamente irresponsable e insensible». El sindicato considera que la ausencia de la cadena hotelera es «un desprecio al diálogo social, una falta de respeto hacia las instituciones andaluzas que han mediado, como el CARL y el SERCLA y sobre todo, una ofensa directa a las 107 familias que dependen del empleo».

CCOO ha exigido a Meliá que «asuma su responsabilidad social como gran cadena hotelera que se beneficia de la actividad económica y turística» en Andalucía y «paralice cualquier medida traumática»

Así, el sindicato ha exigido a Meliá que «asuma su responsabilidad social como gran cadena hotelera que se beneficia de la actividad económica y turística en Andalucía» y que acuda a la cita de este miércoles y «paralice cualquier medida traumática, incluidos los despidos, mientras exista la posibilidad de alcanzar una solución negociada». Asimismo, CCOO ha reclamado a la Consejería de Empleo que «haga cumplir su compromiso público y que ejerza la máxima presión institucional para que Meliá y Prico se sienten a negociar y dejen de jugar con el futuro de estos 107 profesionales».