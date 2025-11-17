Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajadores del hotel Senator Marbella en una jornada de protesta anterior. Josele

Meliá no acude a la reunión de la Junta por el despido colectivo del hotel Senator Marbella

Las partes se dan otra oportunidad este miércoles día 19 en Málaga después de que la cadena no se haya presentado a la cita convocada por la Consejería de Empleo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:30

La mediación de la Consejería de Empleo en el conflicto por el despido colectivo de los 107 trabajadores del hotel Senator Marbella no ha doblegado ... los planes de Meliá. La cadena hotelera no se presentó a la reunión convocada en Sevilla por el departamento que dirige Rocío Blanco, adelantada por SUR, y que que contó con la presencia del presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), José Manuel Gómez.

