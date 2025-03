Medio centenar de vecinos protestan por el corte de luz tras una redada policial en Marbella

Emma Pérez-Romera Marbella Viernes, 28 de marzo 2025, 16:36 Comenta Compartir

Vecinas del Barrio de las Albarizas de Marbella han exigido este viernes en la entrada del Ayuntamiento de la localidad, y mientras se celebra el pleno del mes de marzo, una solución a su situación de corte de luz en todo el barrio. Los cortes se produjeron tras la redada que la Policía Nacional realizó el pasado 11 de marzo y que se saldó con varios detenidos e incautación de drogas, armas y embargo de cuentas relacionadas con el narcotráfico.

«Más de 400 personas vivimos en ese barrio, unos pagan la luz y otros no. Todos tienen la luz cortada posteriormente a la redada», comenta una vecina: «Han cortado la luz para que nos vayamos del barrio, pero no somos ocupas. Tenemos los papeles de nuestras viviendas en regla, yo desde hace 18 años», asegura Jaqueline. «Nos marean aquí diciéndonos que llevemos los papeles para un lado y para otro y la realidad es que no tenemos luz. Nunca hemos tenido problemas con nadie y no somos ocupas como nos han tachado», insiste.

Antonia lleva 40 años viviendo allí y ha venido a apoyar a todos las vecinas. «La Policía ha hecho una redada y Sevillana ha aprovechado para cortar la luz y hacer pagar a justos por pecadores. Yo cuido a mi hermano dependiente, muchas personas hay con respiradores que se están asfixiando, la comida de todos los pisos se ha echado a perder. Sevillana dice que corta la luz porque hay gente que no paga pero la realidad es que esto ha ocurrido al día siguiente de la redada y sin previo aviso a los vecinos.»

María lleva allí 35 años y asegura que ella no ha dejado de pagar ni un solo día sus recibos de la luz. Saca las facturas de su bolso y dice que hace dos años le pusieron su contador nuevo. Lleva 15 días sin luz a pesar de tener todos sus recibos al día y asegura que «queremos una solución porque en el barrio hay enfermos, niños pequeños… Endesa ha mandado una carta a algunos vecinos pidiendo disculpas pero la realidad es que llevamos prácticamente todo el mes sin luz en nuestras viviendas y sin visos de solución. Por eso queremos que la alcaldesa dé la cara y solucione este problema porque entre unos y otros, Junta, Endesa y Ayuntamiento, se están pasando la pelota.»

Fuentes del gobierno local han señalado a SUR que la decisión de cortar la luz en Las Albarizas ha sido desde el principio una decisión de Endesa que «en aquella mañana de la redada se encontró con muchísimos enganches ilegales, es decir, en fraude y además con riesgo de sobrecalentamiento y falta de seguridad para todos sus habitantes y lo que hay que hacer es regularizar los contratos de todas las viviendas cuanto antes.»

Redada el 11 de marzo

En las Albarizas este pasado 11 de marzo la Policía Nacional realizó una redada con el siguiente balance: 21 registros en domicilio, 43 personas detenidas además de armas, droga y dinero intervenidos.

A raíz de esto, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella han iniciado la elaboración de un censo de los ocupantes de todos los domicilios para regularizar su situación o asignar los pisos sociales a personas con necesidades habitacionales acreditadas.

Además, se procedió a comprobar el sistema eléctrico de las viviendas por parte de Sevillana Endesa, observándose conexiones ilegales y por ello se procedió a cortar la luz con el argumento de que se hacía por la seguridad de los vecinos.

