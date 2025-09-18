Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier García, teniente de alcalde sampedreño; José Luis Arredondo, presidente del Club de Vehículos Históricos de la Costa del Sol; y Pepe Romero, del comité organizador, han presentado el evento. Josele

Medio centenar de coches clásicos se darán cita en la XIII Exposición de Vehículos Antiguos de Marbella

Los turismos, algunos con más de un siglo de antigüedad, recorrerán lugares emblemáticos de Marbella, San Pedro, Puerto Banús y la Serranía de Ronda

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08

Marbella acogerá la decimotercera edición de la Exposición de Vehículos Antiguos 'Ciudad de Marbella', un evento que tendrá lugar los días 26 y 27 de ... septiembre. La cita reunirá a coleccionistas y aficionados de toda España, con la participación de más de 45 automóviles históricos, algunos con más de 100 años de antigüedad. El programa arrancará el viernes 26, a las 09.30 horas, con una ruta desde el Hotel Paloma Blanca hacia la Serranía de Ronda. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación oficial de los turismos en el bulevar de San Pedro Alcántara, con un recorrido urbano que incluirá la Avenida Pablo Ruiz Picasso, la calle Marqués del Duero y otras vías céntricas.

