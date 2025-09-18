Medio centenar de coches clásicos se darán cita en la XIII Exposición de Vehículos Antiguos de Marbella

Marbella acogerá la decimotercera edición de la Exposición de Vehículos Antiguos 'Ciudad de Marbella', un evento que tendrá lugar los días 26 y 27 de ... septiembre. La cita reunirá a coleccionistas y aficionados de toda España, con la participación de más de 45 automóviles históricos, algunos con más de 100 años de antigüedad. El programa arrancará el viernes 26, a las 09.30 horas, con una ruta desde el Hotel Paloma Blanca hacia la Serranía de Ronda. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación oficial de los turismos en el bulevar de San Pedro Alcántara, con un recorrido urbano que incluirá la Avenida Pablo Ruiz Picasso, la calle Marqués del Duero y otras vías céntricas.

El sábado 27, los coches partirán desde el establecimiento hotelero en dirección a Marbella, pasando por Nueva Andalucía y Puerto Banús. A las 11.30 horas accederán al centro urbano por la AP-7 y se dirigirán al Paseo Marítimo, donde quedarán expuestos frente al Hotel El Fuerte para el disfrute del público.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado en la presentación, que ha tenido lugar en San Pedro Alcántara, que «esta exposición se ha convertido en un clásico de septiembre y representa mucho más que una muestra automovilística, convirtiéndose en una manifestación de amor por la historia del motor, la mecánica y el coleccionismo, que se transmite de generación en generación». Ha apuntado también la dimensión turística y cultural del evento, que recorre enclaves estratégicos del municipio y atrae visitantes de distintos puntos del país.

El evento contará con un Ford A de los años 20 y clásicos de marcas como Rolls Royce, Lincoln, Mercedes o Jaguar

Por su parte, el presidente del Club de Vehículos Históricos de la Costa del Sol, José Luis Arredondo, ha detallado que «la muestra contará con modelos anteriores a 1965, incluyendo unidades centenarias como un Ford A de los años 20, clásicos de marcas como Rolls Royce, Lincoln, Mercedes o Jaguar, muchos de ellos descapotables y difíciles de ver fuera de este tipo de encuentros».

Arredondo ha resaltado que «se trata de una de las rutas de mayor calidad en Andalucía por la antigüedad y el estado de conservación de los vehículos». Desde la promotora del evento también se ha puesto en valor el carácter participativo de la muestra. En palabras de Pepe Romero, miembro del comité organizador, «esperamos una gran afluencia de vecinos del municipio, ya que esta es una oportunidad única para disfrutar de verdaderas joyas del motor en un ambiente familiar y festivo». Asimismo, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y de entidades colaboradoras que permiten «sacar adelante una cita que cada año gana en repercusión», ha subrayado.