Imagen de la presentación de la carrera solidaria de la AECC que se celebrará el domingo 16 de noviembre. Josele

La Marea Rosa tomará este domingo Marbella con el objetivo de superar los 3.000 participantes

La carrera solidaria de la AECC se celebra bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho' y con final en el Parque del Mediterráneo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Marbella acogerá este domingo día 16 la XIII edición de la carrera Marea Rosa, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer con la colaboración ... del Ayuntamiento marbellí y el patrocinio principal de la Fundación 'la Caixa'. La carrera, que mantiene su carácter familiar y festivo y está dirigida a toda la sociedad para mostrar apoyo a las personas con cáncer de mama y sus familiares, se celebrará con el objetivo de superar los 3.000 participantes de la edición de 2024.

