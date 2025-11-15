La Marea Rosa tomará este domingo Marbella con el objetivo de superar los 3.000 participantes

Marbella acogerá este domingo día 16 la XIII edición de la carrera Marea Rosa, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer con la colaboración ... del Ayuntamiento marbellí y el patrocinio principal de la Fundación 'la Caixa'. La carrera, que mantiene su carácter familiar y festivo y está dirigida a toda la sociedad para mostrar apoyo a las personas con cáncer de mama y sus familiares, se celebrará con el objetivo de superar los 3.000 participantes de la edición de 2024.

La edición de este año seguirá la campaña nacional 'Nos lo tomamos a pecho', conectando con la realidad de las pacientes y sensibilizando sobre lo que supone recibir un diagnóstico y afrontar el tratamiento. Además, la joyería Gómez & Molina pondrá a la venta la nueva edición de su pulsera Marea Rosa, cuyos beneficios se destinarán a apoyar programas de investigación y atención a pacientes.

La jornada arrancará a las 11.00 horas en la avenida del Mar, con un entrenamiento funcional impartido por Pepe Moreno, entrenador de Clanfit San Pedro Alcántara, para posteriormente dar el pistoletazo de salida a las 12.00 horas. Desde el paseo marítimo de Marbella, la carrera discurrirá en dirección Puerto Banús para, a la altura de playa del faro, continuar por la avenida Arias Maldonado para volver al paseo marítimo y dirigirse hacia el Parque del Mediterráneo de Marbella, donde este año, como novedad, terminará la carrera.

Fiesta final y recaudación

En el parque se podrá disfrutar de una tarde en familia y con amigos con una gran barra a precios solidarios en la que habrá arroz y bebidas. No faltarán la música y actuaciones, y para los más pequeños de la casa, castillos hinchables, tatuajes realizados por Brillantina Animaciones, además de una gran tómbola solidaria con premios al instante.

La provincia de Málaga registró 1.283 casos de cáncer de mama en 2024, según datos del Observatorio Contra el Cáncer, lo que refuerza la importancia de la prevención y la equidad en la atención de esta enfermedad. La AECC de Marbella destinará todo lo recaudado a programas de ayuda y acompañamiento, incluyendo atención psicológica y social, fisioterapia, talleres de cuidados, préstamo de pelucas y entrega de cojines 'Almohada del Corazón' en hospitales.