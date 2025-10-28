La marca de cosmética coreana MiiN Cosmetics abre su primera tienda en Marbella

La marca de cosmética coreana MiiN Cosmetics, acaba de abrir su primera tienda en Marbella. La empresa fundada en Barcelona se ha instalado en el ... centro comercial La Cañada.

La nueva tienda cuenta con una superficie de 30 metros cuadrados y se encuentra en la planta baja, entre las empresas de telefonía Vodafone y Orange. La apertura del nuevo establecimiento ha permitido la contratación de cinco personas, entre ellas una responsable de tienda y cuatro asesoras de belleza especializadas en K-Beauty.

La cofundadora y CEO de la empresa, Lilin Yang, considera que Marbella es una ciudad idónea para realizar esta apertura porque «es un lugar donde la belleza y el cuidado personal tienen mucha importancia». Queremos que quienes nos visiten descubran el K-beauty de manera cercana y exclusiva, y que cada visita sea un momento único de cuidado y bienestar», añade.

Sobre la tienda y la filosofía de la marca, apuntan que ellos ofrecen «un universo dedicado al autocuidado consciente, la innovación y la belleza, con un diseño cuidado, elegante y pensado para inspirar desde el primer momento». Cuentan con un catálogo que supera las 700 referencias y 73 marcas disponibles procedentes de Corea del Sur.

Esta apertura supone la segunda de MiiN Cosmetics en la provincia. La firma dispone de otro local en el Centro de Málaga, en la calle Especería, desde septiembre de 2023. Entre otros argumentos, Yang aseguró entonces que «Málaga es una de las capitales con más potencial para el retail».

Con esta nueva apertura, la marca alcanza los 28 puntos de venta en España y continúa avanzando en su ambicioso plan de expansión europea, con presencia en ciudades clave como París, Milán y Múnich, donde ya suma un total de 46 boutiques. Así, MiiN Cosmetics continúa acercando la cosmética coreana a más personas, buscando una belleza basada en el autocuidado a largo plazo, una formulación innovadora y una experiencia de calidad.