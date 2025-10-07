Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El evento Marbella Week of Football constará de doce encuentros. SUR

Marbella Week of Football reunirá a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas del mundo

El evento se disputará del 8 al 14 de octubre y tendrá un impacto económico de 600.000 euros y generará 2.700 pernoctaciones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 7 de octubre 2025, 21:16

Comenta

El evento Marbella Week of Football reunirá del 8 al 14 de octubre a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas ... del mundo. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha destacado que el torneo «volverá a convertir a la ciudad en epicentro de esta disciplina» y ha subrayado que la cita generará «un impacto económico directo estimado en 600.000 euros y unas 2.700 pernoctaciones hoteleras gracias a la llegada de delegaciones, equipos y visitantes internacionales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  6. 6 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  7. 7 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  8. 8 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  9. 9 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella Week of Football reunirá a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas del mundo

Marbella Week of Football reunirá a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas del mundo