Marbella Week of Football reunirá a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas del mundo

El evento Marbella Week of Football reunirá del 8 al 14 de octubre a las mejores selecciones Sub-19 y Sub-17 masculinas y femeninas ... del mundo. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha destacado que el torneo «volverá a convertir a la ciudad en epicentro de esta disciplina» y ha subrayado que la cita generará «un impacto económico directo estimado en 600.000 euros y unas 2.700 pernoctaciones hoteleras gracias a la llegada de delegaciones, equipos y visitantes internacionales».

El edil ha señalado que esta iniciativa «contribuye a romper la estacionalidad turística y refuerza nuestra proyección como sede habitual de grandes competiciones deportivas» y ha agradecido al Marbella Football Center (MFC) «su implicación y colaboración con el Ayuntamiento a través del convenio de patrocinio que visibiliza la marca Marbella en todos los torneos que acoge el recinto».

En total, se celebrarán 12 encuentros en las instalaciones del Marbella Football Center, Banús Football Center y La Quinta Football Center y participarán las selecciones Sub-19 masculinas de Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Gales y Suiza, así como los combinados Sub-17 femeninos de España, México y Estados Unidos.

Los partidos serán de acceso libre y gratuito en el caso de los equipos masculinos, mientras que los femeninos se disputarán a puerta cerrada por petición de las propias federaciones. «Nos sentimos muy orgullosos de que cada año sean más los equipos que confían en nuestras instalaciones y en nuestra organización», ha afirmado el CEO de MFC, Andrés Roldán.

En la misma línea, ha avanzado que a los encuentros asistirán más de 200 representantes de clubes, «incluyendo ojeadores de equipos europeos, españoles y de países como Arabia Saudí, que acudirán a Marbella para seguir de cerca a las jóvenes promesas» del fútbol mundial. «Este evento no solo impulsa el deporte, sino que refuerza la imagen de Marbella como punto neurálgico del fútbol internacional, gracias a sus infraestructuras, su clima y su capacidad para atraer talento y turismo de calidad», ha añadido.