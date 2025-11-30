Marbella se vuelca con el encendido de su iluminación navideña al ritmo de una zambomba flamenca
Cientos de marbellíes se dan cita en el cetro para la inauguración del alumbrado extraordinario
Marbella
Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:36
Marbella se ha volcado en la noche del sábado 29 con el encendido de su iluminación navideña, en un acto al que han asistido numerosos ... vecinos y visitantes y que ha contado con la actuación de la Gran Zambomba Flamenca 'Vienen de Jerez', con los artistas invitados Capullo de Jerez, Maloko Soto, Diego Carrasco, Ané Carrasco y Rafael Soto.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha asistido al evento junto a la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, ha deseado a todos los vecinos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y que «la ilusión y la alegría de estas fiestas lleguen a todos los hogares de nuestro municipio». Previamente, se ha celebrado el Pasacalles 'Hadas de la Luna' durante una cita que da la bienvenida a la Navidad.
