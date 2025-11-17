Marbella transforma en arte las papeleras del casco antiguo

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y del distrito Oeste, va a instalar medio centenar de papeleras decorativas y transformadas ... en arte urbano en el casco antiguo de Marbella. La iniciativa, enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, «contribuye a seguir mejorando la estética de las calles más céntricas y con mayor afluencia de visitantes del municipio», según ha resaltado el concejal del distrito Oeste, Alejandro González.

Además, esta acción se suma a la puesta en marcha recientemente relativa a la ubicación de lonas en distintos emplazamientos del centro histórico, especialmente en solares y fincas en desuso, para transformar espacios degradados en puntos visualmente atractivos.

«La colocación de las papeleras, pintadas por la artista local Ana Ortiz, se va a llevar a cabo a cabo en algunos casos en nuevos puntos y en otros, en sustitución de las unidades ya puestas con anterioridad y que han sufrido algún deterioro con el paso del tiempo», ha indicado González.

El edil ha señalado que dicho mobiliario tiene capacidad para 40 litros y está realizado con materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas y al ambiente salino costero, al igual que las pinturas que recogen y que plasman imágenes características del municipio. Por su parte, la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, ha puesto el acento en el hecho de que esta iniciativa «contribuye a seguir dinamizando la actividad comercial y turística de este emblemático lugar de Marbella».