El concejal del distrito Oeste, Alejandro González, y la asesora responsable de Comercio, Carmina Serrano, posan con dos de las papeleras decorativas. SUR

Marbella transforma en arte las papeleras del casco antiguo

El Ayuntamiento instala medio centenar de recipientes de residuos pintados por la artista local Ana Ortiz

José Carlos García

Marbella

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:44

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio y del distrito Oeste, va a instalar medio centenar de papeleras decorativas y transformadas ... en arte urbano en el casco antiguo de Marbella. La iniciativa, enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, «contribuye a seguir mejorando la estética de las calles más céntricas y con mayor afluencia de visitantes del municipio», según ha resaltado el concejal del distrito Oeste, Alejandro González.

