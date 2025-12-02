Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil de Deportes, Lisandro Vieytes, y el presidente del Marbella Rugby Club, Pepe Arjona. Josele

Marbella acogerá el 'Torneo Melé', que congregará a medio millar de jugadores de rugby de entre 5 y 10 años

El evento refuerza el posicionamiento del municipio como ciudad del deporte y consolida su papel como sede de grandes citas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:06

Comenta

Marbella será una de las cinco ciudades españolas que acogerán la celebración de manera simultánea del 'Torneo Melé', que se desarrollará los días 6 y ... 7 de diciembre, en el caso del municipio en las instalaciones del Marbella Rugby Club. La prueba reunirá en la localidad a medio millar de jugadores de las categorías M6, M8 y M10, de entre 5 y 10 años, acompañados de sus familias, «lo que supondrá la llegada de unas 2.500 personas durante el puente festivo», ha apuntado el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, quien ha subrayado que «se trata de una competición de referencia en el ámbito de la cantera, en la que las mejores escuelas del país se darán cita en Madrid (M18), Valladolid (M16), Barcelona (M14) y Valencia (M12), junto a Marbella, que por segundo año consecutivo acogerá las categorías más jóvenes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella acogerá el 'Torneo Melé', que congregará a medio millar de jugadores de rugby de entre 5 y 10 años

Marbella acogerá el &#039;Torneo Melé&#039;, que congregará a medio millar de jugadores de rugby de entre 5 y 10 años