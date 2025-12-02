Marbella acogerá el 'Torneo Melé', que congregará a medio millar de jugadores de rugby de entre 5 y 10 años

Marbella será una de las cinco ciudades españolas que acogerán la celebración de manera simultánea del 'Torneo Melé', que se desarrollará los días 6 y ... 7 de diciembre, en el caso del municipio en las instalaciones del Marbella Rugby Club. La prueba reunirá en la localidad a medio millar de jugadores de las categorías M6, M8 y M10, de entre 5 y 10 años, acompañados de sus familias, «lo que supondrá la llegada de unas 2.500 personas durante el puente festivo», ha apuntado el concejal del ramo, Lisandro Vieytes, quien ha subrayado que «se trata de una competición de referencia en el ámbito de la cantera, en la que las mejores escuelas del país se darán cita en Madrid (M18), Valladolid (M16), Barcelona (M14) y Valencia (M12), junto a Marbella, que por segundo año consecutivo acogerá las categorías más jóvenes».

El edil ha destacado que el evento «refuerza el posicionamiento del municipio como ciudad del deporte y consolida su papel como sede de grandes citas relacionadas con el rugby». Además, ha manifestado que este tipo de eventos «tiene un importante impacto económico y turístico, al coincidir con una época del año clave para la desestacionalización». En este sentido, ha invitado a la ciudadanía «a acercarse a las instalaciones y disfrutar de un fin de semana lleno de deporte y convivencia, con entrada totalmente gratuita».

Seguir dando a conocer el rugby

Por su parte, el presidente del club local, Pepe Arjona, ha agradecido el respaldo del Consistorio y ha afirmado que «para nosotros es un placer y una gran oportunidad poder seguir dando a conocer nuestro deporte y nuestra ciudad a nivel nacional». Ha recordado que el 'Torneo Melé' cuenta con 27 años de historia y ha señalado que «en sus dos últimas ediciones ha logrado recalar en Marbella, lo que pone de manifiesto el crecimiento y consolidación de nuestro club».

Arjona ha avanzado que en la edición de este año participarán equipos de Barcelona, Madrid, Valladolid, Valencia y Sevilla, además de los conjuntos de la entidad marbellí. Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Federación Andaluza de Rugby, que «facilitará el arbitraje». «La competición es clave para el desarrollo deportivo de nuestros jugadores, ya que en disciplinas no mayoritarias como la nuestra, es fundamental tener acceso a minutos de juego efectivo y a pruebas de alto nivel», ha concluido.