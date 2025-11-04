Marbella supera su objetivo y alcanzará en 2027 las 1.300 VPO

El gobierno municipal de Marbella se marcó como objetivo impulsar en esta legislatura la construcción de un millar de viviendas de protección oficial (VPO), pero ... cuando apenas hemos rebasado el ecuador de este mandato la meta se ha elevado un 30 por ciento. El dato lo ha puesto encima de la mesa el portavoz del ejecutivo marbellí, Félix Romero, al término de la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local de este martes, en la que se ha aprobado el proyecto de ejecución de 132 VPO en régimen de alquiler reglado en una parcela del ensanche sur de San Pedro Alcántara, que supondrá una inversión de 4,56 millones de euros.

Actualmente ya hay 518 viviendas «en distintas fases de tramitación» y el Ayuntamiento tiene previsto otras 800 más en dos desarrollos urbanísticos, por lo que la cifra final se elevará por encima de las 1.300. Romero subrayó que para el equipo de gobierno «es una prioridad dotar a la ciudadanía de opciones reales para acceder a una vivienda digna, especialmente en régimen de alquiler» y aseguró que el Ayuntamiento lo está haciendo «con mucho rigor».

«¿Estamos satisfechos con esas 1.300 viviendas?», se preguntó retóricamente el portavoz para responder a continuación: «No, no es suficiente, porque aún hay más de 3.000 solicitudes en el registro municipal, pero desde el Ayuntamiento vamos a seguir generando oferta pública y favoreciendo también la participación privada en vivienda protegida de calidad», enfatizó.

En cuanto a la promoción de alquiler reglado de 132 VPO en San Pedro Alcántara, se trata de dos edificios plurifamiliares que tendrán locales comerciales, garajes, trasteros y piscina y se adjudicarán conforme a los criterios de renta máxima permitidos para este tipo de inmuebles, que de acuerdo con el Plan Vive Andalucía «no puede ser más de un 4,5% sobre el precio de referencia», según apuntó Romero.

El portavoz recordó que esta promoción se sumarán a otras dos, una de 40 y otra de 85, que se levantarán también en San Pedro, y que el Ayuntamiento prevé que los inmuebles tengan adjudicatarios a principios de 2026 con la celebración del sorteo entre los demandantes de vivienda que cumplan los requisitos específicos de esas promociones.

Restaurantes y reglamento de semibarreras

En materia urbanística, la Junta de Gobierno aprobó también dos licencias para nuevos restaurantes. «Cada apertura refleja confianza inversora y el dinamismo económico de Marbella, y es una muestra clara del crecimiento sostenido de la ciudad», razonó Romero.

Asimismo, anunció que se ha abierto el plazo de presentación de alegaciones a la derogación del reglamento de instalación de semibarreras y garitas tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).