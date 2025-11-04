Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ejecución de 132 VPO en el ensanche sur de San Pedro por 4,56 millones de euros. Josele

Marbella supera su objetivo y alcanzará en 2027 las 1.300 VPO

El Ayuntamiento eleva un 30% el objetivo de vivienda protegida para este mandato, con 518 ya en tramitación y 800 en dos desarrollos urbanísticos previstos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El gobierno municipal de Marbella se marcó como objetivo impulsar en esta legislatura la construcción de un millar de viviendas de protección oficial (VPO), pero ... cuando apenas hemos rebasado el ecuador de este mandato la meta se ha elevado un 30 por ciento. El dato lo ha puesto encima de la mesa el portavoz del ejecutivo marbellí, Félix Romero, al término de la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local de este martes, en la que se ha aprobado el proyecto de ejecución de 132 VPO en régimen de alquiler reglado en una parcela del ensanche sur de San Pedro Alcántara, que supondrá una inversión de 4,56 millones de euros.

